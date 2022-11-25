統一發票對了嗎？ 網友淚嘆︰心碎了

有網友PO文分享，表示自己每次對完發票，心情都如同照片一樣。（圖擷取自爆廢公社）

2022/11/25 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕最新一期的統一發票對獎了嗎？有網友網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，難過表示自己每次對獎完後，心情都如同PO文附上的照片一樣，而該張照片中可看到，在一處白色磁磚地板上，有數十張發票排列組成「心碎了」3字。

該篇貼文一出，瞬間引起大批網友共鳴，紛紛留言道，「連6個月槓龜我一定是犯太歲！」、「真實的有同感，每次看到別人買幾十元就可中千萬元啊！為何那麽幸運的耶」、「心碎還有一種，你對中了才發現過期了不能領」、「都直接丟垃圾桶了，哪有心情排這個」、「把這圖文轉到國稅局，讓他們深思我們的感受」、「『領悟』歌詞第1句怎麼唱忘了嗎！我以為我會暴富，可是我沒有」。

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另有網友建議，可以試試使用其他兌獎方式，「載具比較容易中獎」、「用載具吧，或許就中特別獎了」、「載具是你的好朋友，實體沒中，雲端加開獎有機會中」、「可以考慮存悠遊卡，除可省紙，重點有沒有中，嗶一下便知道！」、「用載具才不會整理的要死然後中沒半張，又能雙重兌獎」、「我紙本已經很久沒中過了，反而覺得雲端中200元的機率蠻高的，而且還省去對發票的時間」。

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