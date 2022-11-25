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    台南將軍洋香瓜首辦評鑑 冠軍瓜甜度高達20度

    台南將軍區農會今天（25日）首次舉辦洋香瓜評鑑競賽。（記者楊金城攝）

    台南將軍區農會今天（25日）首次舉辦洋香瓜評鑑競賽。（記者楊金城攝）

    2022/11/25 16:26

    〔記者楊金城／台南報導〕台南將軍區今天（25日）首次舉辦洋香瓜評鑑競賽，冠軍瓜的甜度高達20度，「甜物物」驚人，瓜農吳正和以96.3的高分奪下特等獎。

    台南洋香瓜出名，產地之一的將軍區位處鹽分地帶，土壤最適合種植洋香瓜，主要種植於西甲、玉山、廣山、忠興等里，全年種植面積50公頃，年產量1200公噸，產值6千萬元，產季從11月至隔年4月為主要生產採收期，現值產季。

    今年台南洋香瓜栽種遇到史上最暖的11月，因高溫少雨，洋香瓜損害4成以上，將軍區農會特地選擇較早栽種的「卡蜜拉」品種洋香瓜舉辦首次評鑑，由農會統一登記、發放瓜苗在同時期栽種，以求競賽公平公正，勝負在瓜農的種瓜管理技術，有17位瓜農參賽。

    比賽依重量、果形外觀、甜度、肉色、口感評分，總分100分，評鑑結果由吳正和勇奪特等獎，抱走6000元獎金，頭等獎翁宗明、陳梅桂、優良獎吳嘉育、林明毅、翁瑞。

    吳正和種瓜資歷15年，種植1.2公頃，有吳父的指導也要自己用心學習和鑽研，對「創紀錄」拿下首屆將軍洋香瓜特等獎相當開心。

    農會總幹事林彥良說，將軍洋香瓜栽種品種有七股香、美華、香華、天華、金蜜及卡蜜拉等，農民以隧道式栽培細心照顧，粒粒皆精品，舉辦評鑑不只推廣行銷在地優質洋香瓜，更能提升瓜農栽種技術。

    農會拍賣特等獎2顆裝2000元，頭等獎1500元，優良獎1200元，銷售一空，目前將軍卡蜜拉洋香瓜因產量少，市價高檔，但幾無瓜可賣，接下來12月起是「七股香」洋香瓜產季。

    將軍農會與瓜農合作以「紅將軍」品牌洋香瓜搶攻春節市場，2顆裝禮盒售價700元、6或7顆裝售價1700元，特別是每顆洋香瓜都掛上品牌標示牌，詳細記載生產者代號、採收日期、最佳品味期間，讓品質更有保證，消費者更能安心選購。

    台南將軍區洋香瓜評鑑競賽當場開封看成績。（記者楊金城攝）

    台南將軍區洋香瓜評鑑競賽當場開封看成績。（記者楊金城攝）

    將軍洋香瓜品質有口皆碑。（記者楊金城攝）

    將軍洋香瓜品質有口皆碑。（記者楊金城攝）

    瓜農吳正和以96.3的高分奪下將軍洋香瓜評鑑特等獎。（記者楊金城攝）

    瓜農吳正和以96.3的高分奪下將軍洋香瓜評鑑特等獎。（記者楊金城攝）

    台南將軍區農會理事長黃寶億（右起）、總幹事林彥良頒獎給洋香瓜評鑑競賽的6位得獎瓜農。（記者楊金城攝）

    台南將軍區農會理事長黃寶億（右起）、總幹事林彥良頒獎給洋香瓜評鑑競賽的6位得獎瓜農。（記者楊金城攝）

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