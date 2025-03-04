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    川普、澤倫斯基白宮衝突 范斯揭內幕

    范斯表示澤倫斯基至今仍不願接受川普的和平進程，但他認為烏方遲早會做出讓步。（美聯社）

    范斯表示澤倫斯基至今仍不願接受川普的和平進程，但他認為烏方遲早會做出讓步。（美聯社）

    2025/03/04 14:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）針對上週美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮的激烈衝突，公開表達了他的看法。范斯3日在接受福斯新聞（Fox News）專訪時透露，這場爭執起源於他回答記者提問時，觸怒了澤倫斯基。范斯強調，截至目前為止，澤倫斯基仍不願參與川普所推動的和平進程，但范斯認為這只是時間問題。

    范斯表示，這場衝突發生在白宮橢圓形辦公室的會議中。當時，他強調透過外交手段結束俄羅斯總統普廷發動的戰爭，澤倫斯基隨即提出質疑。澤倫斯基提到俄羅斯2014年非法吞併克里米亞、先前失敗的和平協議，以及2019年被克里姆林宮違反的停火協議，並質問道：「范斯，你說的是哪種外交？具體指的是什麼？」

    范斯回應：「我說的是能終止貴國破壞的外交。我認為你在橢圓形辦公室當著美國媒體的面爭論這件事，是缺乏尊重的表現。你應該感謝總統試圖結束這場衝突。」他進一步批評澤倫斯基對美國援助缺乏感恩，並問他在會議中是否曾表達謝意。事實上，澤倫斯基曾在X平台多次感謝美國，並於2022年12月對美國國會演講時公開致謝。

    范斯對主持人漢尼提（Sean Hannity）表示：「我確實感受到某種程度的…缺乏尊重，甚至有種理所當然的態度。」他透露，自己曾試圖私下緩解緊張氣氛，但川普堅持公開對話，讓美國人民了解真相。

    范斯認為，澤倫斯基在會議中的態度顯示出對川普和平政策的抗拒。他強調：「這件事不能無限期拖延。烏克蘭的生命、美國的資金和彈藥都不足以永遠支持下去。唯一的現實途徑是川普的途徑。」

    衝突的高潮出現在川普與澤倫斯基的直接對話中。川普指責澤倫斯基「拿第三次世界大戰冒險」，雙方原定簽署的稀土礦產協議也因爭執而告吹。澤倫斯基最終被要求離開白宮。川普隨後在「Truth Social」發文稱，澤倫斯基「準備好和平時」可再回來。范斯補充，川普的目標是停止殺戮，澤倫斯基和普廷都應參與談判。

    一位川普政府高級官員透露，在這次衝突後，美國將暫停對烏克蘭的軍事援助，直到烏方展現真誠的和平談判意願。這顯示川普政府正試圖透過施壓，推動烏俄和談。

    范斯認為，這場白宮衝突的核心在於澤倫斯基對美國支持的不滿與不尊重，以及他對川普和平計畫的抵觸。他呼籲澤倫斯基放下態度，與普廷共同走向談判桌，以終結戰爭。

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