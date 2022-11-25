北捷板南線列車上午「電路板元件故障」 3800人受影響可退費

台北捷運板南線府中站系統異常，上班尖峰時刻月台擠滿搭車乘客。（翻攝自PTT）

2022/11/25 16:38

首次上稿 09:39

更新時間 16:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北捷運在上班尖峰時間又出包，趕上班的民眾焦急擠在月台等候，台北捷運公司上午表示，8時4分板南線府中站因軌道電路異常，造成列車延誤。北捷下午說明電路異常原因，經維修人員檢視，初步異常原因為功率放大器電路板內部元件故障短路，導致保險絲熔斷，至於詳細原因將待收班後詳查。

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北捷指出，板南線府中站往展覽館方向月台區軌道電路異常，列車進出該站改手動駕駛進出站，延誤約2分鐘，經維修人員更換保險絲及功率放大器板後，列車進出府中站恢復自動行駛，班距持續調整中。處理期間，行控中心除加強廣播，並另彈性調度列車及調整班距因應。

北捷下午發布新聞稿指出，早上8時4分，府中站往南港展覽館站方向月台區軌道電路異常，行控中心依SOP安排列車進出該站改手動駕駛，維修人員更換保險絲及功率放大器板後，列車進出府中站恢復自動行駛，延誤時間約2分鐘，受影響人數約3800人，造成旅客不便，北捷公司深表歉意。

北捷表示，異常處理期間，行控中心採取彈性調整列車及班距因應，調度江子翠站2部列車折返至南港展覽館方向載客疏運，另安排亞東醫院站2部空車過站不停，分別至新埔站、板橋站載客，旅客如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

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