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    高雄推10處銀髮族俱樂部 鳳山運動園區AI器材+國家認證教練指導

    鳳山運動園區打造不老健身房，採購長輩專用AI健身器材，智慧教練記錄訓練過程。（記者陳文嬋攝）

    鳳山運動園區打造不老健身房，採購長輩專用AI健身器材，智慧教練記錄訓練過程。（記者陳文嬋攝）

    2022/09/26 21:21

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市65歲以上長輩佔總人口數1成8，市府推出銀髮族俱樂部，全國最大的鳳山運動園區打造不老健身房，長輩專用AI健身器材，智慧教練全記錄，搭配國家認證教練指導訓練，讓長輩免費動起來，還能使用游泳池，享半價優惠，感受身心舒暢。

    根據市府民政局統計，高雄市65歲以上長輩人數49萬593人，佔全市總人口數1成8，今年比去年多1萬5705人，呈現逐年成長趨勢。衛生局攜手衛福部國健署於鳳山、左營、前鎮、苓雅、岡山、橋頭、前金、美濃、旗津等9區，結合公私立10處運動中心、日照中心等，推出銀髮族俱樂部，提供長輩免費運動課程。

    全國最大的鳳山運動園區打造不老健身房，推出機械式、功能性肌力訓練課程，每周1次2小時，每期共有8堂課，搭配教育部體育署中級體適能教練，指導長輩進行全身肌力訓練，還能使用壺鈴等健身器材。

    值得一提的是，園區採購長輩專用AI健身器材，智慧教練記錄長輩訓練過程，下次使用只要以手機掃描QR code，就能接續上次訓練成果，增強肌力持續進步，搭配長輩功能自評量表，包括認知、行動、憂鬱等6項功能，讓長輩完成課程體驗後，自我檢視身體機能改善。

    73歲梁姓阿嬤說，出來運動比較健康，上完課全身流汗，手腳變靈活，感覺身心舒暢；73歲顏姓阿嬤說，以前在家都是走路，運動後手腳變靈活，增強體力很好，有助身心健康；78歲林姓阿嬤說，要活就要動，多1個地方運動很開心。

    此外，園區運動中心、游泳池、田徑場等設施一應俱全，長輩除了免費體驗銀髮族課程外，使用游泳池享受半價優惠，每次只要45元，且不限任何時段，還能到田徑場跑步，快樂運動享受生活。

    鳳山運動園區打造不老健身房，國家認證教練指導長輩訓練。（記者陳文嬋攝）

    鳳山運動園區打造不老健身房，國家認證教練指導長輩訓練。（記者陳文嬋攝）

    鳳山運動園區打造不老健身房，國家認證教練指導長輩肌力訓練。（記者陳文嬋攝）

    鳳山運動園區打造不老健身房，國家認證教練指導長輩肌力訓練。（記者陳文嬋攝）

    衛生局攜手衛福部國健署於鳳山等9區，結合公私立10處運動中心等，推出銀髮族俱樂部，提供長輩免費運動課程。（市府提供）

    衛生局攜手衛福部國健署於鳳山等9區，結合公私立10處運動中心等，推出銀髮族俱樂部，提供長輩免費運動課程。（市府提供）

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