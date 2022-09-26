昔日太妹變氣質美女！ 同學會重逢驚呼「變很大」

一名女網友參加國小同學會，不敢相信同學的改變那麼大。示意圖，與本文內容無關。（資料照）

2022/09/26 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕同學會是許久未見的同學重逢的時刻，同時也是發現人的改變能有多大的場合。一名女大生昨天（25日）分享，她在國小同學會上，發現一位以前都跟太妹小團體混在一起的女同學，長大後居然變成溫柔有禮貌的氣質美女，無法想像是同一個人。原PO一方面覺得驚訝，一方面也想問問網友有沒有類似的經驗。

原PO昨天在《Dcard》上分享，這位改變很大的同學雖然都跟太妹同學玩在一起，但其實成績在班上是數一數二的好，在團體裡長相則算普通。後來大部分同學都上同一間國中，只有這位女同學讀了別的學校。長大後女同學除了變美之外，言行舉止也變得和善有禮。很巧的是兩人目前讀同一所大學，會後彼此也交換了聯絡訊息。原PO除了驚訝人的改變可以那麼大之外，也想問網友有沒有遇過類似的事。

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看到原PO的提問，網友紛紛回覆：「時間歷練會改變一個人」、「環境很重要」、「越長大就越不想當猴子了」。也有網友分析以前女同學為何要跟太妹團體當朋友：「看過很多乖乖的都會被針對」、「就學期間不想被排擠才跟她們混」、「只是好玩才加入她們吧」。

不過也有許多網友分享不同的經驗：「我媽看到我都說我長歪了」、「以前的班花後來變很醜」、「常被說很有氣質，不知不覺講話變得超開放」、「突然想參加同學會看看大家的變化」、「完全沒有這種經驗」。

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