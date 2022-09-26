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    謠言終結站》超商禮券掃描填資料送2000？ 查核中心：是詐騙！

    台灣事實查核中心指出，該禮券為詐騙傳單。（擷取自台灣事實查核中心）

    台灣事實查核中心指出，該禮券為詐騙傳單。（擷取自台灣事實查核中心）

    2022/09/26 21:05

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，有民眾收到來路不明的超商中秋禮券，在網上詢問禮券真偽，引發討論。經台灣事實查核中心查證，表示類似禮券為詐騙傳單，並籲大眾切勿點擊不明連結。

    有網友在臉書社團「我是永和人」發文，提到近期收到超商的中秋禮券，禮券上還印有「中秋節感恩大回饋，現在只要掃描加入官方好友，即可領取現金禮券2000元」等字樣，吸引許多網友拿起手機掃描，許多長者收到後也因無法分辨真偽，都跑去里辦公室詢問里長，此事件也引起不小關注。

    對此，台灣事實查核中心今（26）日表示，仔細比對後，可以發現網傳的禮券有多處破綻，首先是統一超商的字樣「7-ELEVEN」竟被拼為「7-ELEVFN」，明顯有拼字上的錯誤；再來是透過掃描禮券上的QR Code，會出現一個LINE帳號，但該帳號前方是灰色盾牌，代表是未獲官方認證的一般帳號，因此判斷該帳號並非統一超商「7-ELEVEN」的官方帳號。

    查核中心還致電詢問新北市永和區豫溪里長廖亦芳，她坦言近期確實有很多老人家收到「超商禮券」，因不清楚真偽，紛紛前來里辦公室詢問。廖亦芳表示，這類「超商禮券」是詐騙傳單，非統一超商的優惠訊息，呼籲大眾勿掃描點擊不明連結或填寫個人資料，以免個人資料遭人不當竊取。

    總結來說，近日在永和區流傳的超商禮券，已被證實為詐騙手法，本報提醒大眾勿掃描或點擊不明連結，避免個人資料遭竊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    實際掃描禮券上的條碼後，連結卻導向一個非官方認證的帳號，經台灣事實查核中心確認，該禮券為詐騙傳單。（擷取自台灣事實查核中心）

    實際掃描禮券上的條碼後，連結卻導向一個非官方認證的帳號，經台灣事實查核中心確認，該禮券為詐騙傳單。（擷取自台灣事實查核中心）

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