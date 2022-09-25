彰化車站出現DIY自助投幣機車位 縣府：非法收費！

彰化火車站前出現自助投幣機車位，在假日期間也是一位難求。（記者劉曉欣攝）

2022/09/25 21:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化火車站前的機車位一位難求，近來卻出現DIY自助投幣機車停車位，每日以50元計價，特別強調有監視錄影，引發網路熱議；彰化縣工務處長林漢斌強調，此處確有部分是私人土地，但並未提出申請，就是違法收取停車費！

彰化火車站附近的機、汽車的收費停車位都是炙手可熱，遇到假日都爆滿，但近來網路熱議，在火車站入口處，竟然出現DIY自助投幣機車停車位，用旗幟、紙板標榜投幣自己來，但也提醒騎士現場有監視錄影。

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林漢斌表示，這處位於彰化火車站入口、彰化市三民路上的投幣機車停車位，經查確實有部分是私人土地，但面積不大，也並未接到地主提出申請，將會發函要求地主在15天之內提出說明與改善之道，如果確實違法收費，將會依照停車場法來進行裁罰，可罰3000元到15000元罰鍰。

林漢斌指出，私人土地要作為收費停車場，就要依法取得停車場登記證，否則都是違法收費，因此，縣府不會坐視不管。由於彰化市三民路的投幣機車停車位只有一小部分是私人土地，其餘有機車停放在人行道部分，將委請警方以違停來開單取締。

針對彰化火車站的機車位一位難求問題，彰化市長林世賢表示，由於後站停車場拆除進行改建，預計2023年3月啟用，值此停車的陣痛期，因此將火車站前的長樂社區健康廣場，先暫時來充當免費的機慢車臨時停車場。

林世賢強調，因為是火車站前的免費機車停車區，一推出就塞滿機車，幾乎是只入不出，為避免民眾佔用免費機車位，近日將進行公告，同一部機車免費停車上限為24小時，將會以監視錄影為證。

林世賢指出，彰化火車站後站停車場工程為地下1樓、地上4樓的立體停車場，將可停放295個汽車停車位、523個機車停車位，一旦完工，將可大大紓解火車站的停車問題。

彰化火車站入口處的三民路角落停滿機車，彰化縣府工務處表示，這個角落確實有部分是私人土地，也有機車是停放在人行道，兩種情況都違反規定。（記者劉曉欣攝）

彰化市火車站前的自助投幣機車停車位，強調自行投幣，但有監視錄影中。（記者劉曉欣攝）

彰化火車站附近停車位一位難求，市公所將長樂社區健康廣場暫時改為臨時機慢車免費停車場。（記者劉曉欣攝）

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