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    首頁　>　生活

    國民體育日桃園動起來 2700人湧入八德埤塘生態公園

    桃園市國民體育日健走活動於鳴笛起走前，由八德區體育會榮譽理事長暨市議員呂淑真（前排左1）、市議員段樹文（前排右1）進行熱身操，讓大家在小雨中動次動次熱起來。（記者陳恩惠攝）

    桃園市國民體育日健走活動於鳴笛起走前，由八德區體育會榮譽理事長暨市議員呂淑真（前排左1）、市議員段樹文（前排右1）進行熱身操，讓大家在小雨中動次動次熱起來。（記者陳恩惠攝）

    2022/09/25 12:31

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕今年「桃園市國民體育日─全民樂活動起來」活動，由八德區體育會主辦，在八德埤塘自然生態公園登場，來自全市13區體育會代表及區內51里里民共2700人一早湧入埤塘生態公園準備參加長達4公里的健走活動，鳴笛起走前，由八德區體育會榮譽理事長暨市議員呂淑真、市議員段樹文進行大會熱身操，讓大家在小雨中動次動次熱起來。

    市長鄭文燦到場致詞表示，健康作為生活最重要的價值，每個人應動起來，忘記煩惱，享受運動的美好。而健走也是最好的運動，健走運動可降低三高，促進心肺功能，增加肌力，避免骨質流失，好處多多，同時感謝八德區體育會承辦，讓近3千人能齊聚一塊動一動。

    鄭文燦說，今年的健走路線從八德埤塘生態公園開始，沿途經八德重要的灌溉渠道「大湳圳」抵八德指玄宮後折返，全程約4公里，路線非常棒。八德埤塘生態公園使用率高，不僅是八德地區最具代表性的公園，更保留著最好的埤塘文化，因此市府辦理埤塘文化節；鄰近的大湳埤塘生態公園，預計明年能完工。

    鄭提及，桃園人口數逆勢成長約21萬人，各區建設、福利增加，包括廣設埤塘公園、社會住宅、親子館、公托中心、運動中心、體育園區，補助育兒津貼、長者健保，藉由河川整治打造桃園親水環境，並持續穩定進步，許多人也因此選擇桃園工作、生活，為人生打拚，追求幸福。

    有關八德近期建設，鄭市長分享，北區青少年活動中心預計今年底能落成，館舍之一的「桃漾館」內設微型運動中心，另一館舍「桃寶館」內含早期療育設施，可滿足青少年及小寶貝需求。而原為保一總隊大湳營區的大湳森林公園，內部安排兒童玩具圖書館、八塊厝民俗藝術村等多元館舍，也將在今年底落成啟用。

    市長鄭文燦（中）到場致詞，為健走活動鳴笛起走。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦（中）到場致詞，為健走活動鳴笛起走。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦、體育局長莊佳佳、桃園市八德區體育會榮譽理事長暨市議員呂淑真、市議員蔡永芳、段樹文等為健走活動鳴笛起走。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦、體育局長莊佳佳、桃園市八德區體育會榮譽理事長暨市議員呂淑真、市議員蔡永芳、段樹文等為健走活動鳴笛起走。（記者陳恩惠攝）

    除了13區的體育會代表外，八德區在地51里的里民也組隊參加健走活動。（記者陳恩惠攝）

    除了13區的體育會代表外，八德區在地51里的里民也組隊參加健走活動。（記者陳恩惠攝）

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