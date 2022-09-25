花蓮完成321戶震損評估 慈濟協助部分校舍及家戶重建

0918台東池上強震重創花蓮南區，花蓮受損較嚴重的321戶家戶，已全數勘查評估完畢。（花蓮縣府提供）

2022/09/25 11:57

〔記者王峻祺／花蓮報導〕0918台東池上強震重創花蓮南區，縣長徐榛蔚表示受損較嚴重的321戶勘查家戶，已全數評估完畢，緊接著會接續修繕工作，並感謝慈濟基金會將協助富北國中、東里國中、富里國中、富里國小等校舍及民宅重建工程。

花蓮南區鄉鎮公所彙整提報受損房舍計321件，經中華民國全國建築師公會、花蓮縣建築師公會結合土木技師等協助勘估，列為需拆除危樓22件，需補強建物16件，建設處預計後續需鑑定房舍可能會再增加。

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縣長徐榛蔚說，申請勘查的321戶已全數評估完畢，將接續修繕工作，花東強震至今湧進諸多關懷，縣府積極進行受損災況評估，未來會持續追蹤修復狀況，針對目前受災戶也提供租金補貼。

慈濟基金會也投入災後重建，結合花蓮縣府、土木技師公會鑑定震損建物，協助補強或拆後異地重建。徐榛蔚說，感謝慈濟援助，目前暫定將協助富北國中、東里國中、富里國中、富里國小等校舍及民宅重建工程，並啟動安心家訪。

慈濟基金會執行長顏博文說，慈濟理解災民的痛，未來將盡可能承擔協助鄉親心理慰問及房屋重建，安心家訪計畫已聚集超過百位志工，延續證嚴法師的精神關懷受災鄉親，也希冀透過陪伴，卸下心中負擔與恐懼。

花蓮包括東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學等上百名學生，災後也輪番挺進災區進行家園、學校震後復原協助工作，清除毀損大型物件及校園書櫃搬運集結等，目前將再投入家訪。

慈濟基金會將協助花蓮部分校舍及家戶重建，派員與縣長徐榛蔚及縣府人員勘查受損建物。（花蓮縣府提供）

花蓮縣長徐榛蔚感謝慈濟基金會執行長顏博文率隊投入花蓮災區安心家訪工作。（花蓮縣府提供）

花蓮包括東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學等上百名學生，災後也輪番挺進災區進行家園、學校震後復原協助工作。（慈濟基金會提供）

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