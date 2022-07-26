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    週三仍偏熱！高壓減弱 午後留意短暫雷陣雨

    雖然高壓減弱，高溫較前幾日略降，但整體天氣仍是晴到多雲且高溫炎熱。（資料照）

    雖然高壓減弱，高溫較前幾日略降，但整體天氣仍是晴到多雲且高溫炎熱。（資料照）

    2022/07/26 23:08

    〔即時新聞／綜合報導〕明天（27日）隨著太平洋高壓逐漸減弱，各地高溫較前幾日略降，但局部地區仍可能出現36度以上高溫，民眾外出仍需做好防曬並多補充水分；大台北地區、中南部及其他山區午後也要注意短暫雷陣雨。

    中央氣象局表示，明天太平洋高壓逐漸減弱，但各地天氣大致仍是晴到多雲且高溫炎熱，高溫普遍約32至35度，在大台北地區、高屏及東半部局部地區可能出現36度以上高溫，花蓮縣縱谷地區更有38度極端高溫發生的機率。

    明天清晨由於海陸風輻合作用，中南部沿海地區偶有零星短暫陣雨；午後在大台北地區、中南部及其他山區也會有局部短暫雷陣雨。

    天氣風險公司指出，週四（28日）之後台灣東邊將會發展出一個大低壓帶，屆時風向會轉變為東北風至北風，北部及東半部迎風面受到低壓外圍環流影響，降雨將會增加。

    各地紫外線指數方面，明天各縣市都在過量級以上，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣更是會達到危險級。

    空氣品質方面，明天環境風場為西南風，全台各地垂直擴散條件佳，惟北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區及馬祖為「普通」等級。

    明天（27日）各地天氣預報。（擷取自中央氣象局網頁）

    明天（27日）各地天氣預報。（擷取自中央氣象局網頁）

    明天（27日）各地紫外線指數預報。（擷取自中央氣象局網頁）

    明天（27日）各地紫外線指數預報。（擷取自中央氣象局網頁）

    明天（27日）各地空氣品質預報。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    明天（27日）各地空氣品質預報。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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