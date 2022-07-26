拚了！鹿港「水五金特定區」計畫 7月底送內政部審議

為了終結農地工廠問題，縣府以新訂都市計畫推出全國首見「水五金田園生產聚落特定區」計畫案。（彰化縣政府提供）

2022/07/26 18:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕終於有進度了！彰化縣鹿港鎮頂番婆聚落是全球知名的「水龍頭故鄉」，為了終結農地工廠問題，縣府以新訂都市計畫推出全國首見「水五金田園生產聚落特定區」計畫案，主要計畫將於7月底送交內政部審議，並將規劃精品館展現台灣水五金產業的頂級實力！

縣議員凃淑媚指出，頂番婆聚落就是因為擁有完整的水龍頭產業鏈，才能夠跟全球搶單，所有工廠都很期待能夠讓工廠留在家鄉並合法化，並有精品館可以展出最新、最潮的設計與產品；居民也希望透過都市計畫的方式，徹底解決天天塞車的難題。

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凃淑媚強調，這次的都市計畫將為頂番婆帶來全新的面貌，除了讓工廠合法化，也應該充實生活機能，目前頂番婆地區只有私有菜市場，民眾長期以來都希望有全新多功能的市場，可以同時兼具國民運動中心、生鮮大賣場、傳統菜市場與停車場功能，讓頂番婆在翻轉未來的同時，也能兼顧民眾的生活機能。

縣府建設處長湯國榮指出，各界關心的「水五金專區」，其主要計畫與細部計畫都已經由縣都委會審議通過，主要計畫書圖修正後將於7月底送交內政部進行審議。

湯國榮強調，針對民眾對於「水五金專區」計畫的陳情案都有進行討論與修正，原本在30公頃產業專區就有會展中心的規畫，就是要作為水五金產業的最新精品展示；至於居民非常關心的多功能市場規劃，也確定已經納入，初步規劃預定地在頂番國小對面，面積約為1、2000坪；消防隊預定地也有進行調整。

頂番婆地區長期以來都為塞車所苦，湯國榮指出，計畫當中有規劃4公里長、約20米寬的外環道，串連頂番婆主要道路，以打造「水龍頭大道」，為減少拆房子，遇到有房子的地方就會適度縮減寬度。

「水五金特定區」總計畫面積為約785公頃，其中719公頃也從特定農業區檢討變更為一般農業區，產業專區有規劃公園、產業服務中心與25米隔離綠帶。

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