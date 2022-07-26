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    潭雅神綠園道戲水區7/30開放 夏日限定清涼再升級

    觀旅局在潭雅神綠園道自行車道終點中科公園廣場「夏日戲水區」，增建過濾循環系統及戲水設施。（圖由觀旅局提供）

    觀旅局在潭雅神綠園道自行車道終點中科公園廣場「夏日戲水區」，增建過濾循環系統及戲水設施。（圖由觀旅局提供）

    2022/07/26 16:30

    〔記者歐素美／台中報導〕潭雅神綠園道為軍方舊鐵道改建而成的自行車專用道，沿途可欣賞季節性美景，還有著名的打卡景點「S彎道」及「波浪道」。台中市觀光旅遊局最近更在終點的中科公園廣場「夏日戲水區」增建過濾循環系統及戲水設施，將於7月30日至10月31日開放，戲水區旁並設有廁所及淋浴間，提供遊客優質服務。

    觀旅局在潭雅神綠園道「夏日戲水區」增建過濾循環系統及戲水設施，改善既有設施並增設車阻，大幅提升親子使用安全性及舒適性，讓旅客夏日清涼戲水玩得安心。

    觀旅局長韓育琪表示，「夏日戲水區」預計今年7月30日開放至10月31日，開放期間每週六、日上午10時至下午4時30分，每個整點及半點鐘放水10分鐘，戲水區旁設有廁所及淋浴間，提供遊客優質服務，方便大小朋友一起玩水。

    觀旅局指出，潭雅神綠園道為台中知名鐵馬路徑，適合親子騎乘共遊，近年來更增加不少親子共遊設施，如「紙飛機雕塑」、「22公尺山丘磨石子溜滑梯」、「沙坑」及「夏日戲水區」，沿途景緻優美，成為中部涵蓋規模最大、景觀豐富宜人的自行車專用道，不論是運動、全家出遊皆十分適合。

    潭雅神綠園道自行車道的紙飛機雕塑。（圖由觀旅局提供）

    潭雅神綠園道自行車道的紙飛機雕塑。（圖由觀旅局提供）

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