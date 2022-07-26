酷暑天氣逐日緩降 吳德榮：午後雷雨機率漸增

今、明高溫逐日微降1度，不過溫度仍在高檔，各地晴朗酷熱持續，民眾應持續注意防曬、防中暑。（資料照）

2022/07/26 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕昨（25日）高溫略降，全台最高氣溫出現在花蓮光復鄉的39.0度，新北新店、雲林斗南、屏東內埔37.7度，今、明（26、27日）高溫逐日微降1度，不過溫度仍在高檔，各地晴朗酷熱持續，民眾應持續注意防曬、防中暑。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天高溫逐日微降1度，各地朗酷熱，中午前後紫外線達危險級，民眾外出應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雷陣雨；今日各地區氣溫如下：北部23至37度，中部25至37度，南部25至37度，東部21至38度。

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週四、五（28、29日）高溫續降1度左右，仍晴朗炎熱；台灣東方海面出現大範圍的季風環流，熱帶擾動在其東緣圍繞醞釀，週五熱帶擾動發展機率圖顯示，發展機率高達90%以上，不過距離台灣愈近、機率則愈低，由於模擬不確定特別高，應持續觀察。

週六至下週一（30至8月1日）台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大、機率逐日提高，並有較大雨勢。

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