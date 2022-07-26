為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    酷暑天氣逐日緩降 吳德榮：午後雷雨機率漸增

    今、明高溫逐日微降1度，不過溫度仍在高檔，各地晴朗酷熱持續，民眾應持續注意防曬、防中暑。（資料照）

    今、明高溫逐日微降1度，不過溫度仍在高檔，各地晴朗酷熱持續，民眾應持續注意防曬、防中暑。（資料照）

    2022/07/26 10:16

    〔即時新聞／綜合報導〕昨（25日）高溫略降，全台最高氣溫出現在花蓮光復鄉的39.0度，新北新店、雲林斗南、屏東內埔37.7度，今、明（26、27日）高溫逐日微降1度，不過溫度仍在高檔，各地晴朗酷熱持續，民眾應持續注意防曬、防中暑。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天高溫逐日微降1度，各地朗酷熱，中午前後紫外線達危險級，民眾外出應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雷陣雨；今日各地區氣溫如下：北部23至37度，中部25至37度，南部25至37度，東部21至38度。

    週四、五（28、29日）高溫續降1度左右，仍晴朗炎熱；台灣東方海面出現大範圍的季風環流，熱帶擾動在其東緣圍繞醞釀，週五熱帶擾動發展機率圖顯示，發展機率高達90%以上，不過距離台灣愈近、機率則愈低，由於模擬不確定特別高，應持續觀察。

    週六至下週一（30至8月1日）台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大、機率逐日提高，並有較大雨勢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    今明仍酷熱 週末熱帶擾動發展午後雷雨機率增
    2022/07/25 09:55

    今明仍酷熱 週末熱帶擾動發展午後雷雨機率增
    本週持續炎熱 週五起有機會創今年最高溫
    2022/07/18 10:04

    本週持續炎熱 週五起有機會創今年最高溫

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    今明留意大雷雨 本週持續炎熱恐創今年最高溫紀錄
    2022/07/17 10:06

    今明留意大雷雨 本週持續炎熱恐創今年最高溫紀錄
    外圍水氣接近天氣轉不穩 吳德榮：明起降雨增多
    2022/07/14 09:55

    外圍水氣接近天氣轉不穩 吳德榮：明起降雨增多

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播