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    花蓮環科將加裝監視器稽查廚餘車 議員批動作慢半拍

    花蓮縣環保科技園區廚餘高效能處理廠代操作管理廠商李姓負責人，疑涉入鳳林農地不法傾倒廚餘案遭法院收押，環保局將在入口設置監視器，稽查出入車輛防範。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣環保科技園區廚餘高效能處理廠代操作管理廠商李姓負責人，疑涉入鳳林農地不法傾倒廚餘案遭法院收押，環保局將在入口設置監視器，稽查出入車輛防範。（記者王峻祺攝）

    2022/07/25 14:44

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣環保科技園區廚餘高效能處理廠代操作管理廠商李姓負責人，疑涉入鳳林農地不法傾倒廚餘案遭法院收押，花蓮縣政府相關局處今天到縣議會進行專案報告，環保局表示將在入口設置監視器，稽查出入車輛防範，但遭縣議員莊枝財批「動作慢半拍」，農地遭倒數百噸臭廚餘卻未發現，也明顯是公務人員失職。

    花蓮地檢署立案偵辦，針對鳳林農地遭傾倒廚餘肥涉有不法，上週共搜索環科等5處，並約談廚餘代操廠商李姓負責人、員工及詹姓地主，與以證人身分到案說明的環保局業務承辦員等11人；最後李男遭收押，詹姓地主則以10萬元交保，後續還將追查公務員是否涉案。

    花蓮縣議會今天舉行第19屆第22次臨時大會，縣府提請大會審議案共計24件，將交付各小組審議。由於農地遭非法傾倒臭廚餘肥案進入司法程序，環保局、農業處、地政處及政風處針對案件後續處置，分別進行專案報告。

    環保局代理局長饒慶龍說，22日已暫停提供農民固液態肥使用，將靜待司法判決，目前也準備在環科出入口設置監視系統即時監控，每日勾稽出入車輛防範，後續也會查用各農地使用情況，依法、依規處理。

    不過作為首位披露臭廚餘肥案「吹哨者」的民進黨籍縣議員莊枝財認為，環保局現在才要加裝監視器實在「慢半拍」，民間私人廚餘收受都有定位監控避免亂傾倒，公部門對此竟然毫無作為，直到他跟蹤亂倒車輛後，才發現廚餘來自環科，痛批「合法掩護非法！」明顯是主管機關公務人員失職。

    議員楊華美也說，縣府每年花費逾2千萬元委託廠商處理家用廚餘，應該詳細監控每日廚餘進出管控記錄並公布。黃振富則說，現階段建議環保局立即普查請領出去的廚餘，是否被農友有效合法運用並符合申請用途。林源富說，相關局處不斷強調「合法」，但廠商被收押及多人涉案遭約談，明顯就是有問題，縣府應更有積極作為。

    農業處長陳淑雯報告，經查詹姓農友增進農田地力申請部分並未違法，至於土壤是否遭污染待檢驗結果；地政處長吳泰焜說，遭傾倒農地出租方為國產署，縣府會引以為鑑，配合航照圖全面清查，若出租地有異動立即查辦；政風處長葉清燊說，已逐一比對所有資料及涉案人關係，全案查辦暫告一段落，待司法偵結後再行處理。

    遭傾倒廚餘農地現場已覆土，會勘議員當場嘩然，質疑是「刻意滅證」。（圖由花蓮縣議會提供）

    遭傾倒廚餘農地現場已覆土，會勘議員當場嘩然，質疑是「刻意滅證」。（圖由花蓮縣議會提供）

    花蓮縣鳳林鎮環保科技園區旁的詹姓農民農地，遭人檢舉露天堆置液態肥產生惡臭，且堆置量高達數百公噸。（圖由縣議員莊枝財提供）

    花蓮縣鳳林鎮環保科技園區旁的詹姓農民農地，遭人檢舉露天堆置液態肥產生惡臭，且堆置量高達數百公噸。（圖由縣議員莊枝財提供）

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