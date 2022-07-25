熱翻了！鹿港地藏王廟 首次打造「嬰靈版的主題戲水區」

天氣太熱了！鹿港地藏王廟首次打造「嬰靈版的主題戲水區」。（記者劉曉欣攝）

2022/07/25 12:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕天氣好熱！彰化縣鹿港鎮地藏王廟今年第一次為中元超度法會打造「嬰靈戲水區；總幹事林慧娟說，全球熱爆，許多小朋友都跑去玩水降暑氣，因此，也幫來不及出生的嬰靈打造「戲水區」，讓嬰靈遊戲區成為水陸樂園！

林慧娟表示，每年超度法會登記最多的還是嬰靈，今年有年輕女子來登記超度9個嬰靈，原來是女子結婚懷孕不順，想生個試管嬰兒並不順遂，植入9個胚胎，只有1、2個順利著床，卻還是流掉了，女子傷心欲絕，特別來超度嬰靈，同時向註生娘娘上香拜拜求子。

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林慧娟指出，今年有位年輕辣媽媽來超度1個嬰靈，原因是家中小寶寶常常半夜驚醒，大人起床後卻發現玩具火車發出「嘟！嘟！嘟！」聲音，實在讓人百思不得其解，懷疑到底是誰在惡作劇，後來這位辣媽想到先前曾流掉1個寶寶，心想會不會流掉的小孩跑回來玩，馬上來報名要超度嬰靈，求家中小孩能夠平安長大。

鹿港地藏王廟執事人員許柔媛表示，每年都會幫超度嬰靈準備各種玩具，今年則增為豪華版的水陸樂園，除了玩具以外，還有「戲水區」、「露營區」、「球池區」與「玩具機車區」，最特別的是有對夫妻特別帶來在國外所買的小小兵玩偶，小小兵玩偶原本是要買給肚子中的孩子，但後來卻流產了，前不久終於生下屬於自己的小寶寶，因此，夫妻倆來登記超度嬰靈，也把小小兵玩偶送給廟方，專程提供給超度嬰靈所用。

許柔媛指出，隨著國人養寵物風氣越來越盛，超度寵物靈的人也越來越多，因此，今年也為動物靈打造寵物區，從貓跳台到貓抓板都有，讓動物靈也能夠盡興的玩。

鹿港地藏王廟專為嬰靈打造的帳篷區、球池區；其中，小小兵玩偶是一對夫妻特別拿來要給超度嬰靈所用。（記者劉曉欣攝）

小小兵玩偶原本是一對夫妻到國外玩所買，本來要送給肚子的寶寶，結果卻意外流產，後來夫妻如願得子，特別把小小兵送給鹿港地藏王廟來超度嬰靈。（記者劉曉欣攝）

今年有高雄私人壇特別送來有地球儀的法船，代表四海一家，地球上的人類都在疫情同一條船。（記者劉曉欣攝）

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