超度嬰靈法會也有VIP 貴婦專程指定

2019-07-31 00:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕貴婦就是貴婦！農曆七月即將到來，鹿港地藏王廟今年中元普度法會最多人報名的還是超度嬰靈，而且有多名貴婦來報名，專程指定要「私人超度」，也就是單獨辦理VIP超度嬰靈法會，保障個人的隱私！

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟說，中元普度法會是每年一度的盛事，但是超度報名雖然可以透過網路，但是法會還是必須要本人親臨，報名的名條也要張貼在會場。

林慧娟說，貴婦指定「私人超度」嬰靈法會，就是避開中元普度時間，另外指定時間，由廟方聘請師姑來誦經，整個儀式跟中元普度法會都一樣，但因為是VIP級，費用約為中元統一法會的3倍以上起跳，但貴婦們都認為「很值得」。

林慧娟說，「貴婦級」的VIP超度嬰靈法會，報名貴婦也會到場，但因為單獨舉辦，隱密性高，也不怕與認識的人碰面而尷尬，就算剛好遇到朋友，只要淡淡地說來「過運」，可以保有個人的秘密。

林慧娟說，會指定要VIP超度嬰靈法會，大多是貴婦，其他就算是刺青的道上大哥，或是帥氣熟男來報名，也都非常「阿沙力」，問清楚就直接付款報名，連要超度幾個嬰靈，也都直接說明白。

林慧娟說，今年報名的夫妻當中，有多年求子不順，夫妻雙雙去其他宮廟問事，得知是因為兩人在前世是對擺渡人夫妻，但因為划船造成意外傷亡，其中有亡者是孕婦，這對夫妻決定來辦理超度，也就是超度在前世當中意外致死的嬰靈，希望能夠讓嬰靈安寧，也讓夫妻能夠早日一圓求子的心願。

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