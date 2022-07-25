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    今明仍酷熱 週末熱帶擾動發展午後雷雨機率增

    今氣溫僅較昨日微降1度左右，雖不易再創紀錄，但各地仍極酷熱，花東縱谷最高溫大約仍在40度左右，大台北最高溫則在38度左右。（資料照）

    今氣溫僅較昨日微降1度左右，雖不易再創紀錄，但各地仍極酷熱，花東縱谷最高溫大約仍在40度左右，大台北最高溫則在38度左右。（資料照）

    2022/07/25 09:55

    〔即時新聞／綜合報導〕昨（24日）花東縱谷高溫破40度（花蓮光復鄉40.4度），大台北高溫亦在39度以上，其中新北鶯歌39.5度，板橋則再創該站20年來新高的39.4度，今（25日）仍受「熱帶大陸氣團」乾熱空氣影響，各地仍極酷熱，應持續注意防曬、防中暑。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今氣溫僅較昨日微降1度左右，雖不易再創紀錄，但各地仍極酷熱，花東縱谷最高溫大約仍在40度左右，大台北最高溫則在38度左右。

    各地中午前後紫外線達「危險級」，應避免戶外活動，防止熱傷害，今各地區氣溫如下：北部23至38度，中部25至37度，南部25至36度，東部21至40度；明日、週三 （26-27日）高溫微降約僅1度、仍在高檔，各地「晴朗酷熱」，應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雨。

    週四、五（28-29日）各地仍「晴朗炎熱」；「熱帶擾動」在琉球東側海面醞釀，台灣附近水氣逐漸增多，山區午後局部雷陣雨的機率逐日增加，不過成颱機率偏低，週六、下週日（30-31日）台灣附近水氣多，大氣趨不穩定，山區及部分鄰近平地，午後皆有局部雷陣雨的機率。

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