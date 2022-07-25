07/25 各報重點新聞一覽

美國眾議院議長裴洛西計畫訪問台灣，華盛頓郵報外交暨國安專欄作家羅金披露，美軍正考慮調派航空母艦或戰鬥機，為裴洛西搭乘的軍機提供密切空中支援。（路透）

2022/07/25 06:55

自由時報

裴洛西訪台 美擬派航母戰機護航

華盛頓郵報外交暨國安專欄作家羅金（Josh Rogin）廿三日撰文指出，美國眾議院議長裴洛西計畫訪問台灣，令拜登政府進退維谷，白宮希望裴洛西改期，但又怕因此讓北京自認能對美國決策指手畫腳，讓拜登挨批在台灣問題上太軟弱。羅金披露，美軍正擬定保護裴洛西訪問團的選項，納入考慮的措施包括調派航空母艦或戰鬥機，為裴洛西搭乘的軍機提供密切空中支援。

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遭國民黨立委砸破洞 立院60年孫文遺像 修復得花115萬

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立法院議場內的巨幅國父遺像油畫，由擅長名人肖像畫的知名畫家陳紫山親筆繪製，距今已有逾六十年歷史，卻於五月底議事衝突中，遭國民黨立委丟擲杯水砸破一個洞。立院目前整理出四個處理方案，若要妥善修復整幅畫作，初估需耗時一年、耗資一一五萬元。不過，由於民進黨立委蔡易餘發文建請拍賣，立法院長游錫堃將邀集朝野共同決議，再做定奪。

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去年大畢生 逾半畢業即就業

又到了畢業季，一、二十萬名大專畢業生將進入職場。根據勞動部統計，以去年（一一○畢業年；二○二一年七月畢業）大畢生到今年四月底只要願意找頭路，逾五十二．五％是畢業即就業，平均僅一．四四個月就能找到第一份工作，創下最快紀錄。

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聯合報

林智堅論文案 台大社科院院長蘇宏達：醜聞

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文被檢舉抄襲，台大已組審定委員會審理。委員會召集人兼會議主席的台大社科院院長蘇宏達，七月廿二日向該院學生發表中、英文信件表示，委員會一定依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛台大與社科院的榮譽。蘇在信中稱：「這個醜聞也再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要。」

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新北市長民調／侯友宜57% 林佳龍21%面臨苦戰

年底新北市長選戰，民進黨徵召交通部前部長林佳龍挑戰國民黨現任市長侯友宜。本報新北市長選情調查發現，藍營擁現任優勢，綠營面臨苦戰。侯友宜以五成七支持度大幅領先林佳龍的二成一；六成三選民看好侯友宜續掌新北，一成認為林佳龍有贏面。

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中國時報

林智堅論文門風波未平 球場門風暴再起

新竹棒球場因場地安全有疑慮，中職聯盟在昨午緊急宣布，富邦、味全3連戰最終戰「喊卡」，這是中華職棒史上首件因球場安全問題，例行比賽被迫改期再戰。甫卸任新竹市長，被民進黨徵召提名參選桃園市長的林智堅前天說「責任由我一肩扛起」，昨天又說已請辭新竹市長，他目前能做的就是協調善後。

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猴痘疫苗、藥物 最慢8月底到貨

猴痘疫苗及藥物買到了！猴痘已被世衛組織（WHO）列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，衛福部疾管署昨天宣布，已買到疫苗（第3代天花疫苗）及抗病毒藥物，最慢8月底前就會抵台，醫師若發現疑似病例，24小時內一定要通報。

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立法院議場內的巨幅國父遺像油畫，遭國民黨立委丟擲杯水砸破一個洞，若要妥善修復整幅畫作，初估需耗時一年、耗資一一五萬元。（資料照，立委洪申翰提供）

大畢生尋職

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