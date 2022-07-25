裴洛西訪台 美擬派航母戰機護航

美國眾議院議長裴洛西計畫訪問台灣，華盛頓郵報外交暨國安專欄作家羅金披露，美軍正考慮調派航空母艦或戰鬥機，為裴洛西搭乘的軍機提供密切空中支援。（路透）

2022/07/25 05:30

華郵專欄：美軍正擬定保護訪問團選項

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報外交暨國安專欄作家羅金（Josh Rogin）廿三日撰文指出，美國眾議院議長裴洛西計畫訪問台灣，令拜登政府進退維谷，白宮希望裴洛西改期，但又怕因此讓北京自認能對美國決策指手畫腳，讓拜登挨批在台灣問題上太軟弱。羅金披露，美軍正擬定保護裴洛西訪問團的選項，納入考慮的措施包括調派航空母艦或戰鬥機，為裴洛西搭乘的軍機提供密切空中支援。

羅金：裴洛西有權訪台 中國無權置喙

羅金說，裴洛西將訪台的消息一出，中國大怒，美國憂心，台灣則左右為難。做為美國最高民意機構的民選領袖，裴洛西當然完全有權訪台，北京無權置喙。裴洛西此行是支持台灣民主的強烈訊號，但拜登及其幕僚無法漠視相關風險，特別是中共即將召開確認中國國家主席習近平第三任期的廿大，在此之前均屬高風險期。若採取前述調派美軍機艦護航措施，又可能遭北京誤認為挑釁，而非必要的維安措施。

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訪台行程若延後 北京恐自認施壓奏效

另一方面，羅金指出，裴洛西延後訪台也有風險，恐令北京當局自認其撂話威脅的策略奏效，形同讓中國有權否決日後美國國會議員的訪台行程，埋下無窮後患。

羅金認為，最好的情況是裴洛西與拜登團隊折衷妥協，在訪台行程上口徑一致。例如，若裴洛西延後訪台，可派其他議員代打，並承諾在幾個月內成行，既可保住面子，又能確保不會樹立不良先例。

羅金強調，民主國家的人民及其民意代表可在免遭獨裁鄰國懲罰情況下，隨時造訪其他民主國家，這應該是自由社會的實力，而非弱點；若裴洛西仍決定按其原訂計畫於下月訪台，美中都必須接受。

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