避免浪費兼做公益 南市和緯市場「惜食平台」啟用

和緯黃昏市場設立愛心「惜食平台」舉行啟用儀式，市長黃偉哲（右3）與市場管委會、攤商及多位民代一起揭幕，並邀請攤商踴躍參與，一起惜食愛物做公益。（記者蔡文居攝）

2022/07/24 18:44

〔記者蔡文居／台南報導〕落實「惜食愛食」理念，台南市政府首次與民有市場合作，在北區和緯黃昏市場設立愛心「惜食平台」，今天（24日）傍晚舉行啟用儀式，市長黃偉哲與市場管委會、攤商及多位民代一起揭幕，黃偉哲並邀請攤商踴躍參與，一起惜食愛物做公益。

台南市社會局與各市場合作成立「惜食平台」，將仍可食用的食材捐出，供社福團體共餐使用，避免浪費又兼做公益。和緯黃昏市場為南市17處設有「惜食平台」的市場，累計全市各惜食平台所捐贈食材高達近30噸，約15萬人次受益。

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黃偉哲表示，這次與和緯黃昏市場推動設立惜食平台據點，為首次與民有市場合作，對於推廣惜食平台惜食愛食的理念，更邁出一大步。很感謝和緯黃昏市場管理委員會會長楊憲政、北區大港社區理事長黃森楠、私立惠山社福基金會董事長賴鵬展及各攤商全力支持，也特別感謝羅忠仁先生，慷慨捐助惜食平台冰箱，讓食材得以妥善保存。

社會局表示，緯黃昏市場惜食平台食材將媒合由南市私立惠山社福基金會設置的瑞馨家園、瑞堂家園及惠山園小作所共餐使用。

另外，為提升市場買氣，台南市市場處今天也在和緯黃昏市場舉辦「銅板快閃夠購GO」促銷活動，由市長黃偉哲發送50元市場抵用券，現場大排長龍。

和緯黃昏市場惜食平台食材將提供南市瑞馨家園、瑞堂家園及惠山園小作所共餐使用，他們也出席啟用儀式，並豎起大拇指，感謝社會的愛心。（記者蔡文居攝）

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