為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南父親表揚49人名單出爐 蘇瑞璋陪受虐孩子一段路獲選大樹爸爸

    「獲選今年台南市「大樹爸爸」的蘇瑞璋（右二），讓寄養孩子真實地感受到有愛的地方就是家。（圖由南市社會局提供）」

    「獲選今年台南市「大樹爸爸」的蘇瑞璋（右二），讓寄養孩子真實地感受到有愛的地方就是家。（圖由南市社會局提供）」

    2022/07/24 12:48

    〔記者蔡文居／台南報導〕父親節即將到來，台南市2022年父親代表表揚名單今天（24日）出爐，包括「勇者爸爸」、「大樹爸爸」、「原住民Ama（阿瑪／爸爸）」、「自強爸爸」、「晶鑽爸爸」等五大類共49位父親代表，將於8月6日公開表揚。其中，蘇瑞璋無私奉獻照顧寄養童，不放棄給予受虐兒一個家的機會，陪他們走一段人生之路，獲選今年「大樹爸爸」。

    蘇瑞璋與妻子婚後育有3位子女，隨著孩子長大成人，他們考量尚有餘力可以回饋社會，而申請成為寄養家庭。2016年開始照顧第一個寄養童，迄今已陸續照顧過6名失依及受虐的孩子。他每天早上陪孩子上學、學騎腳踏車，擔任志工服務時也會帶著寄養童同行，給予孩子多元的刺激和學習的機會。

    在太太身體健康出狀況後，蘇瑞璋和太太兩人並未因此而放棄照顧寄養童，也願意有更多教養責任的承擔，不放棄給予受虐兒一個家的機會。他們說，「我們想陪受傷的孩子一段路」。

    而這個不放棄也讓孩子不被放棄，即使有些孩子離開寄養家庭到了育幼院，他們逢年過節仍會申請讓其返回蘇家一同團聚，讓孩子知道在生命中一直有著蘇爸爸、蘇媽媽在愛著與關心著，讓寄養孩子真實地感受到有愛的地方就是家。

    今年推薦單位及表揚名單如下：

    一、勇者爸爸：台南市腦性麻痺之友協會─許永鄰、台南市心智障礙關顧協會─蔡尚禮、台南市慈光身障協會─沈明福、台南市癲癇之友協會─郭文献、台南市慈光心智關懷協會─黃輝清、台南市聲暉協進會─汪亮松。

    二、大樹爸爸：家扶基金會台南市南區分事務所─朱進隆、家扶基金會台南市北區分事務所─蘇瑞璋。

    三、原住民Ama（阿瑪／爸爸）：南市原住民族事務委員會─葉信義、林明貴。

    四、自強爸爸：下營區方進財。

    五、晶鑽爸爸：麻豆區陳榮昌、官田區楊炎常、六甲區莊顯倉、下營區陳堂淵、大內區黃百文、西港區蕭棟斌、學甲區陳俊豪、佳里區陳振昇、將軍區洪福正、北門區陳山中、七股區曾海燈、新市區鄭憲宗、新化區潘元聰、山上區田水圳、善化區林進旺、安定區王清和、東區王進益、安南區陳安、東山區蘇清輝、白河區沈登壹、後壁區黃水河、柳營區顏振祥、鹽水區康清風、新營區翁先响、左鎮區林木崑、南化區黃秋淵、楠西區羅菊初、玉井區羅平、龍崎區楊水瀨、歸仁區蔡文生、關廟區盧宗益、仁德洪信惠、安平區王德和、南區柯木森、中西區楊永和、北區蔡登雲、永康高在隆、周橙桂。

    台南市聲暉協進會推薦的汪亮松（右2）獲選今年「勇者爸爸」。（圖由南市社會局提供）

    台南市聲暉協進會推薦的汪亮松（右2）獲選今年「勇者爸爸」。（圖由南市社會局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警父守護早產雙胞胎兒 獲選慈暉父親
    2021/08/07 17:31

    警父守護早產雙胞胎兒 獲選慈暉父親
    特別的父親節禮物 斗六市模範父親表揚「宅配」到府
    2021/08/07 16:04

    特別的父親節禮物 斗六市模範父親表揚「宅配」到府

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    父親節快樂！黃文漢與妻都全盲 逆境中育子女
    2021/08/07 13:31

    父親節快樂！黃文漢與妻都全盲 逆境中育子女
    桃市模範父親表揚活動取消 「家有偶爸」改採到府祝賀
    2021/08/05 00:28

    桃市模範父親表揚活動取消 「家有偶爸」改採到府祝賀
    台南模範父親名單出爐 8/7表揚大會防疫因應
    2021/07/31 13:22

    台南模範父親名單出爐 8/7表揚大會防疫因應
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播