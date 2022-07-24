台南父親表揚49人名單出爐 蘇瑞璋陪受虐孩子一段路獲選大樹爸爸

「獲選今年台南市「大樹爸爸」的蘇瑞璋（右二），讓寄養孩子真實地感受到有愛的地方就是家。（圖由南市社會局提供）」

2022/07/24 12:48

〔記者蔡文居／台南報導〕父親節即將到來，台南市2022年父親代表表揚名單今天（24日）出爐，包括「勇者爸爸」、「大樹爸爸」、「原住民Ama（阿瑪／爸爸）」、「自強爸爸」、「晶鑽爸爸」等五大類共49位父親代表，將於8月6日公開表揚。其中，蘇瑞璋無私奉獻照顧寄養童，不放棄給予受虐兒一個家的機會，陪他們走一段人生之路，獲選今年「大樹爸爸」。

蘇瑞璋與妻子婚後育有3位子女，隨著孩子長大成人，他們考量尚有餘力可以回饋社會，而申請成為寄養家庭。2016年開始照顧第一個寄養童，迄今已陸續照顧過6名失依及受虐的孩子。他每天早上陪孩子上學、學騎腳踏車，擔任志工服務時也會帶著寄養童同行，給予孩子多元的刺激和學習的機會。

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在太太身體健康出狀況後，蘇瑞璋和太太兩人並未因此而放棄照顧寄養童，也願意有更多教養責任的承擔，不放棄給予受虐兒一個家的機會。他們說，「我們想陪受傷的孩子一段路」。

而這個不放棄也讓孩子不被放棄，即使有些孩子離開寄養家庭到了育幼院，他們逢年過節仍會申請讓其返回蘇家一同團聚，讓孩子知道在生命中一直有著蘇爸爸、蘇媽媽在愛著與關心著，讓寄養孩子真實地感受到有愛的地方就是家。

今年推薦單位及表揚名單如下：

一、勇者爸爸：台南市腦性麻痺之友協會─許永鄰、台南市心智障礙關顧協會─蔡尚禮、台南市慈光身障協會─沈明福、台南市癲癇之友協會─郭文献、台南市慈光心智關懷協會─黃輝清、台南市聲暉協進會─汪亮松。

二、大樹爸爸：家扶基金會台南市南區分事務所─朱進隆、家扶基金會台南市北區分事務所─蘇瑞璋。

三、原住民Ama（阿瑪／爸爸）：南市原住民族事務委員會─葉信義、林明貴。

四、自強爸爸：下營區方進財。

五、晶鑽爸爸：麻豆區陳榮昌、官田區楊炎常、六甲區莊顯倉、下營區陳堂淵、大內區黃百文、西港區蕭棟斌、學甲區陳俊豪、佳里區陳振昇、將軍區洪福正、北門區陳山中、七股區曾海燈、新市區鄭憲宗、新化區潘元聰、山上區田水圳、善化區林進旺、安定區王清和、東區王進益、安南區陳安、東山區蘇清輝、白河區沈登壹、後壁區黃水河、柳營區顏振祥、鹽水區康清風、新營區翁先响、左鎮區林木崑、南化區黃秋淵、楠西區羅菊初、玉井區羅平、龍崎區楊水瀨、歸仁區蔡文生、關廟區盧宗益、仁德洪信惠、安平區王德和、南區柯木森、中西區楊永和、北區蔡登雲、永康高在隆、周橙桂。

台南市聲暉協進會推薦的汪亮松（右2）獲選今年「勇者爸爸」。（圖由南市社會局提供）

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