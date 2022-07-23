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    遛小孩新去處！中油海洋天堂親子遊戲場今正式開放

    「中油海洋天堂」親子遊戲場設有2座中、大型的滑軌讓小朋友體驗。（記者許麗娟攝）

    「中油海洋天堂」親子遊戲場設有2座中、大型的滑軌讓小朋友體驗。（記者許麗娟攝）

    2022/07/23 13:21

    〔記者許麗娟、葛祐豪／高雄報導〕位於亞洲新灣區的「中油海洋天堂」親子遊戲場，今（23日）正式揭牌啟用，1.45公頃的公園綠地，有泡泡遊戲區、珊瑚攀爬網、滑軌區，以及海蜘蛛、水母及火箭魚、尋寶船遊共6大海洋生物主題遊戲區，還能一邊盪鞦韆一邊欣賞高雄港灣美景。

    中油海洋天堂經立委賴瑞隆協調經濟部、中油公司及高雄市政府合力打造，公園鄰近星光水岸公園、高雄展覽館與高軟園區，以「海洋冒險」為主題，融入中油意象的紅、藍、白基調，園區內也結合5G AIoT智慧娛樂互動遊戲，可透過手機掃描QR Code，增加趣味性及打卡曝光度，為全台首創，今天由中油董可長李順欽、立委賴瑞隆等人一同揭牌啟用。

    園區針對不同年齡層幼童、親子及銀髮族等設置6大主題區。「泡泡遊戲區」打造油塔意象，以攀爬性質遊具增加孩童上肢活動性；「珊瑚攀爬網」結合滑梯增加趣味冒險性；「滑軌區」設有2座中、大型滑軌，可享受滑軌溜型暢快感；「海蜘蛛遊戲區」是複合型的遊具組，可在海蜘蛛上遊玩攀爬，挑戰各式關卡；「水母及火箭魚遊戲區」在超大水母及火箭魚上遊玩攀爬，宛如置身海底冒險及宇宙世界；「尋寶船遊戲區」則以船隻為造型，結合中油及港口意象帶孩子一同乘風破浪。

    此外，園區內還有一處隱藏版的「林間小遊戲區」，有海洋歷險、穿越海底及海底漫步等遊戲區，，還有「無敵海景鞦韆」，有適合不同年齡層使用的鞦韆，可面對高雄港區、觀看夕陽美景，亦有沙坑、塗鴉牆、野餐休憩區及體健設施區等。

    賴瑞隆表示，園區是24小時免費入園，夜間照明將開放至晚間10點，也將請工務局協助星光水岸公園戲水池整治於今日完成清理工程，滿足國人水陸遊憩設施使用需求、安全衛生。中油海洋天堂距離高雄港僅5步之遙，揭牌啟用後，將成為國內距離港區最近的親子特色遊戲場。

    溜滑梯皆以攀爬網取代階梯，增加小朋友的冒險樂趣。（記者許麗娟攝）

    溜滑梯皆以攀爬網取代階梯，增加小朋友的冒險樂趣。（記者許麗娟攝）

    中油海洋天堂內多項遊具都與小朋友最愛的溜滑梯結合。（記者許麗娟攝）

    中油海洋天堂內多項遊具都與小朋友最愛的溜滑梯結合。（記者許麗娟攝）

    加油站造型的水槍非常吸引孩童，在沙坑遊戲後可在此沖洗。（記者許麗娟攝）

    加油站造型的水槍非常吸引孩童，在沙坑遊戲後可在此沖洗。（記者許麗娟攝）

    各式各樣的盪鞦韆就設在海港畔。（記者許麗娟攝）

    各式各樣的盪鞦韆就設在海港畔。（記者許麗娟攝）

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