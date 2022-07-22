自備環保餐具！日月潭吃住享折扣 加碼抽iPad、掃地機

南投縣政府暑假在日月潭等地推出綠色消費優惠，只要自備環保杯、餐具或備品，就可享餐飲與住宿折扣。（記者劉濱銓攝）

2022/07/22 19:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假到來，南投各風景區遊客增多，南投縣政府為減少垃圾量、鼓勵綠色消費，與縣內42家通過綠色產業認證的業者合作，推出「無塑日月潭．一起當個不塑之客」掃碼登錄抽獎活動，只要自備環保餐具吃飯、買飲料，或自備備品入住旅館，就能享折扣，還能掃碼抽iPad、掃地機器人等大獎，活動到8月31日止。

南投縣政府秘書長洪瑞智、環保局長李易書等人今天下午在日月潭伊達邵碼頭參與「無塑日月潭」啟動儀式，洪瑞智說，南投是觀光大縣，遊客多也帶來垃圾處理問題，為減少垃圾量，盼透過日月潭地區業者的配合，與遊客的響應，一起從源頭減少垃圾問題。

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李易書說，縣府輔導縣內及日月潭地區共42家業者通過綠色產業認證，提供遊客自備環保杯、餐具等消費現金折扣，同時輔導餐飲業者設置餐具清洗設備，減少免洗餐具使用，預估活動可減少5萬個飲料杯。

活動期間只要到綠色產業認證績優商店消費，自備環保餐具，或入住旅宿環保房（不提供備品）的綠色消費行為，掃描店家活動條碼登錄，就可獲得抽獎資格，獎品有iPad、掃地機器人、炸烤箱等家電。

南投縣政府暑假在日月潭等地推出綠色消費優惠，縣府秘書長洪瑞智（前排右一）號召遊客響應，只要自備環保杯就能享折扣。（記者劉濱銓攝）

南投縣政府暑假在日月潭等地推出綠色消費優惠，只要自備環保杯、餐具或備品，就可享餐飲與住宿折扣。（南投縣政府提供）

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