10:1！彰市未婚聯誼報名男80人大爆滿 女性僅8人

彰化市長林世賢（前）搭乘愛情列車，呼籲未婚男女踴躍報名「遇見幸福．愛在彰化」未婚聯誼活動。（市公所提供）

2022/07/21 22:33

〔記者湯世名／彰化報導〕愛情輾壓疫情！彰化市公所將於9月3日舉辦未婚男女聯誼活動，開放男女各80個名額，昨天開始報名，男生絲毫不受疫情影響，短短2天時間即報名大爆滿達80人，不料女生竟只有8人報名，呈現兩極化，市公所祭出女生1人報名費500元，2人同行8折、3人同行7折，4人同行更只要5折等優惠，市長林世賢呼籲想要認識異性的未婚女性可得把握機會。

林世賢指出，「2022遇見幸福、愛在彰化」未婚聯誼活動從20日起開始報名，市公所於2019年及2020年共舉辦過2屆的未婚聯誼活動，已經促成多對姻緣，今年也有2對佳偶共結連理，公所送上65吋大電視做為賀禮。

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今年為回應廣大市民的要求，市公所訂於9月3日再次扮起紅娘，為全台優質未婚青年男女牽起幸運紅線，參加男女可浪漫同行於公所特別打造的燈海隧道，共乘愛情列車，共享浪漫燭光晚餐，更有機會抽中6000元禮券，為自己留下畢生難忘的回憶。

林世賢表示，為提供80對160位青年男女覓得良緣而舉辦的「遇見幸福、愛在彰化」未婚聯誼活動，訂於9月3日下午1時起至晚間9時，在彰化市老人文康中心、戶羽機關車園區辦理，透過分組聯誼、遊戲互動進而認識彼此，還特別帶領參加者走過浪漫燈海隧道，並搭乘愛情列車航向幸福，最後特別安排一場優質的音樂饗宴及浪漫的燭光晚餐，一起度過幸福時光。

參加聯誼者可獲得精選的參加禮、配對成功者將獲贈「加倍升溫星巴克禮券」，希望能延續良緣，活動最後每人均得參加摸彩，幸運者將可以帶回6000元禮券（共有6個名額）。林世賢並強調，凡參加聯誼活動認識交往並於3年內締結連理者，可獲得50吋電視機作為結婚賀禮。

市公所呼籲「想婚的」可別錯過擇偶機會，報名費為男生1000元；女生1人500元、2人同行8折、3人同行7折、4人同行5折，報名條件為25歲至45歲未婚男女（86年次至66年次）大專學歷，報名時間即日起至8月12日止額滿為止。至今天為止，短短兩天內男生即報名大爆滿，絲毫不受疫情影響，不過女生卻只有8人，呈現兩極化。

彰化市公所呼籲未婚男女踴躍報名「遇見幸福．愛在彰化」未婚聯誼活動。（市公所提供）

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