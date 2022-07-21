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    花蓮玉里40.7℃創新高 氣象局：雖不列紀錄但夏天越來越熱

    全台主要測站溫度數值顯示台灣部分縣市熱到發紫（38度以上）。（圖擷取自中央氣象局）

    全台主要測站溫度數值顯示台灣部分縣市熱到發紫（38度以上）。（圖擷取自中央氣象局）

    2022/07/21 16:07

    〔記者陳心瑜／台北報導〕全台連日高溫炎熱，中央氣象局提醒「未來一週還會更熱！」由於今天開始午後雷陣雨水氣更少，僅山區有零星降雨，花蓮玉里在今下午1點40分出現40.7度高溫，創下今年最高溫紀錄。雖然氣象局表示不會列入歷史排序最高溫，但確實突顯台灣的夏天「越來越熱」，週五至下週日還可能再創高溫紀錄。

    中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，台灣過去百年的溫度上升幅度比全球的溫度百年上升幅度還高，民眾感受「越來越熱」。

    氣象局針對台灣本島18縣市發布高溫燈號，提醒留意36度以上高溫，尤其北北桃宜花更須留意38度以上高溫，本島僅有新竹市倖免，但午後高溫也超過33度。

    中央氣象局觀測，全台歷史排序最高溫是台東縣大武40.2度，時間為前年（2020）年07月25日，原因為西南風背風焚風效應所致；居次為台東40.2度，2004年5月9日，原因為鋒面前西南氣流造成焚風；第三名為大武40.0度，2020年07月26日，原因為西南風背風焚風。

    不過，今天花蓮玉里40.7度並不會計入歷史排序，呂國臣說，僅有全台28個人工測站紀錄才會計入歷史排序，其餘約300多個氣象站的紀錄並不會計入歷史排序。

    呂國臣說，人工站有觀測坪、模擬百葉箱情境，地表是草坪，所以不會受到太強的輻射影響，但是自動站的配備並不是很標準，容易受到石頭或者柏油等周邊設施影響高溫。

    呂國臣表示，雖然台灣並不符合世界氣象組織WMO定義的「熱浪」（連續5天最高溫度逾平均最高溫度5度以上），但全世界各地的氣候特徵不一樣，台灣有海陸風調節，WMO的定義其實不適用台灣這樣的島嶼國家，但是全球暖化過程，台灣都市化的效應明顯，人口集中、地表環境改變，高樓和汽車碳排都有影響極端高溫發生。

    呂國臣表示，台灣過去百年的溫度上升幅度比全球的溫度百年上升幅度還高，民眾感受「越來越熱」。

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