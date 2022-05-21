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    會考寫作測驗「多做多得」 教育部輔導團解析高分關鍵

    國中教育會考首日結束，最後一節考寫作測驗，今年題目為「多做多得」，教育部國文輔導團老師解析，考生在寫作中要提出自己的生活經驗，再述說對於「多做多得」的看法，並反思對自己的意義與價值。（教育部提供）

    國中教育會考首日結束，最後一節考寫作測驗，今年題目為「多做多得」，教育部國文輔導團老師解析，考生在寫作中要提出自己的生活經驗，再述說對於「多做多得」的看法，並反思對自己的意義與價值。（教育部提供）

    2022/05/21 18:57

    〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考首日結束，最後一節考寫作測驗，今年題目為「多做多得」，題幹以線上班級群組討論籌辦園遊會一事，老師詢問誰願意籌辦？要考生對於「只要多做，你就會多得」闡述自己的想法。教育部國文輔導團老師解析，考生在寫作中要提出自己的生活經驗，再述說對於「多做多得」的看法，並反思對自己的意義與價值。

    苗栗縣造橋國中校長林孟君表示，學生不易離題，也好表達，拿到6級分的關鍵，考生能否因生活之事件，中間有所轉折，立基於平常的觀察，提出正反不同意見，層次拉出來就易得到高分，符合新課綱要培養學生有好的表達力，作出很好的書寫開展。

    嘉義縣東石國中老師李育靜老師表示，寫作是思考能力之展現，以文字呈現思考過程，認識、了解並悅納自己是非常重要的學習課題，付出與收穫的價值，對學生更重要的是生命思辨與未來面對視角的定位，試題貼近學生生活經驗與價值，命題素材生活化，寫作發展空間寬廣，相信考生可寫出獨特之特色。

    林孟君說，寫作情境符合學生的生活經驗，命題以手機中老師與同學的對話呈現對於籌辦活動的意願，引導學生說出自己對於「多做多得」這說法的觀點，藉此讓學生審視自已過往的生活經驗，透過回顧、思考進而寫出自己的感悟，寫作情境符合國中學生的生活經驗。

    林孟君也說，在不同觀點中，學生可以聯想到自己的生活經驗，進而提出自己對於「多做多得」的看法，進而反思「多做多得」對於自己的意義與價值，圖文訊息提供不同面向，引導學生多元思考寫作的取材重點。

    闈外辦公室主任、彰化高中校長王延煌則說明，共有3322人須補考，第2類備用試場啟用586間，共4648名考生使用。確診考生之中，除了馬祖一考生快篩陽外，新增台中考區一考生在考完社會科後劇烈嘔吐情況。

    國中教育會考首日結束，最後一節考寫作測驗，今年題目為「多做多得」。（教育部提供）

    國中教育會考首日結束，最後一節考寫作測驗，今年題目為「多做多得」。（教育部提供）

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