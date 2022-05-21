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    高雄推簡易自主回報表單 陳其邁：可比中央快4小時收到居隔單

    高雄市長陳其邁指出，高雄確診者共會收到2封自主回報表單的簡訊通知，只要依內容點選回報，很快就可收到居隔通知書。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁指出，高雄確診者共會收到2封自主回報表單的簡訊通知，只要依內容點選回報，很快就可收到居隔通知書。（記者許麗娟攝）

    2022/05/21 16:47

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（21日）新增7584例確診，有鑑於確診者日增，居隔單成了疫調人員行政工作沉重負擔，雖然中央25日將有新的疫調及發放居隔單系統，高雄市長陳其邁說，高雄市將更簡化自主回報表單，可比中央系統再更早約4小時收到居隔通知書。

    陳其邁指出，由於確診人數真的太多，僅23％確診者會填自主回報疫調單，其他沒填的，疫調人員要再一個一個問，非常困擾也耗時，25日中央會有新的疫調和發放居隔單的系統，但高雄市要公布更簡單的。

    陳其邁說，確診者在收到醫院的PCR陽性後1-2小時內，高雄市就會傳簡訊給確診民眾，上面有連結網址，點進去是高雄市確診者自主回報表單，內容比較簡單，只要回報姓名、年齡、居隔地址、手機號碼及同住家人的資訊等疫調資料，送出後約4-5小時會收到第2封簡訊，點選網址後，只要填確診者的身分證字號和手機號碼，即可下載居隔通知書。

    陳其邁說，會比中央快的原因，主要是在醫院端就輸入PCR陽性報告，可早4小時了解確診者家人身分，讓市府及早掌握長照機構住民、學生或托嬰中心等個案，可提早介入處理、給藥。不過，也有很少的機率可能會PCR陽性又判讀改為陰性等例外狀況，但平均每萬人約僅4人，影響不大，另外，外縣市轉銜回高雄市的確診者，收到居隔單的時間則會和中央系統一致。

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    高雄市確診者在收到醫院PCR檢驗陽性通知後，2小時內會收到高雄市的確診者自主回報表單。（高雄市政府提供）

    高雄市確診者在收到醫院PCR檢驗陽性通知後，2小時內會收到高雄市的確診者自主回報表單。（高雄市政府提供）

    第1封表單的疫調回報後，約5小時會再收到第2封簡訊，填好確診者身分證字號和手機號碼，即可下載居隔通知書。（高雄市政府提供）

    第1封表單的疫調回報後，約5小時會再收到第2封簡訊，填好確診者身分證字號和手機號碼，即可下載居隔通知書。（高雄市政府提供）

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