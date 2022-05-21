克服先天疾病 嘉義市小巨人陳懷恩獲總統教育獎

陳懷恩獲得今年總統教育獎肯定。（育人國小提供）（記者林宜樟攝）

2022/05/21 17:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「身體限制了我的成長，卻無法限制我的夢想。」嘉義市育人國小六年級學生陳懷恩，因唇顎裂及先天性頸椎融合症、脊椎側彎，剛出生時經常進出醫院，現在身高僅122公分；他不頹靡喪氣或怨天尤人，天性樂觀開朗，積極活出自己的夢想，秉持「別人能，自己一定也能」的信念，以努力堅持的意志力突破了身體限制，畫畫、寫作和競技疊杯運動都獲得佳績，獲得今年總統教育獎表揚。

陳懷恩因特殊疾病，個子無法長高，身體怕碰撞，但在校期間主動參與活動，在老師指導下參與畫畫、寫作和競技疊杯運動，寫作繪畫連續兩年獲得「文薈獎」圖畫書類獎項，今年獲「教育部體育署適應體育徵文比賽」國小組「首獎」；去年參加競技疊杯全國賽獲得3金2銀成績，取得競技疊杯國手資格，今年將代表台灣參加競技疊杯亞洲錦標賽。

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育人國小校長楊家豪說，懷恩從三年級接觸體育運動開始，和同學一起踢足球、跑步，一起跑大隊接力，當時擔心他是否能承受，懷恩卻相當享受參與體育課程。嘉義市發展競技疊杯運動為適應體育運動，讓懷恩找到努力的目標，從市級賽到全國賽，雖然需要比別人付出更大的努力，但他總能甘之如飴。

嘉義市長黃敏惠說，懷恩遇到愛他的家人及關心他的師長，爸爸陪著懷恩一起練習跑步，一起完成長距離路跑，媽媽、姐姐鼓勵他，陪伴面對挑戰。

「如果一個人有足夠的信念，他就能創造生命的奇蹟！」特教老師和級任老師指導，懷恩將自己參與競技疊杯的過程編寫成書，又將自己的生命故事出版二本書籍，想以他的故事鼓勵更多的身心障礙的孩子「我們都一樣，I can do it.」期許以自己的故事鼓舞更多特殊生在面對生命的逆境，用樂觀的態度，勇敢追逐夢想。

陳懷恩獲得今年總統教育獎肯定。（育人國小提供）（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠（右）曾表揚陳懷恩（左）。（育人國小提供）（記者林宜樟攝）

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