「醫療量能要看2面向」 侯友宜再喊：快篩陽視同確診沒偽陽性、人權問題

新北市長侯友宜表示，快篩陽視同確診沒有所謂偽陽性、人權問題。（記者周湘芸攝）

2022/05/21 12:32

〔記者周湘芸／新北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨勢，新北市長侯友宜表示，中央盤點醫療量能除了考慮空床率也要思考人力，希望盡快簡化流程把人力擺在目標高危險群上，快篩陽視同確診沒有所謂偽陽性、人權問題，每個生命都值得被珍惜。

針對下週將迎來疫情高峰期，中央也要求各醫院調整專責病房護理人力配置，引發反彈。侯友宜指出，新北確診平均數都在2萬多，會盤點醫療量能以最壞的打算做最好的準備，中央除了考慮空床率也要思考人力，如何簡化流程把人力擺在目標中重症高危險群，像是快篩陽視同確診，沒有所謂偽陽性、人權問題，三類對象、長者、偏鄉都能做，每個生命都值得被珍惜。

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行政院政務委員唐鳳研發確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統，侯友宜指出，新北市居家照護關懷中心每天接聽4萬通電話，內容都是抱怨、不耐煩，主要就是傳染病通報系統無法優化，這一個多月以來他不斷反映給中央，去年也是因為這樣的問題校正回歸，耽誤確診者關懷、診斷時間，或民眾收不到居隔單問題，昨天中央終於在高峰期看到問題回應，這是為政者該做的事，希望25日啟用新系統後能順利解決問題。

被問到中央多次冷回應新北建議，侯友宜說，他工作40幾年也當過基層，他是真心真意想解決問題，是善意溝通想把事情做好，事情沒做好傷害最大的是人民，民眾真的辛苦了，大家仍要繼續並肩作戰。

侯友宜表示，新北要仰賴有限的人力撐起龐大確診數，呼籲中央簡化流程不要再浪費人力，在精神上及任何方式都要給醫護人員鼓勵支持，這場戰役靠的都是第一線醫護、公衛、行政團隊。

另外，被問到蔡英文總統到第一線視察只選擇桃園、新竹市，沒有到雙北？侯友宜僅說，他當市長一定全力以赴守護民眾健康。

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