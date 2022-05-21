防疫連遭柯侯潑冷水 蘇貞昌喊話：中央地方合作解決問題

行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中一同視察松山機場旁新設大型篩檢站整體規劃。（記者田裕華攝）

2022/05/21 12:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日上午前往松山機場外視察新設的大型篩檢站整體規劃。對於台北市長柯文哲說，雖然他事先知情要在松機外設篩檢站，但他反對，認為會造成地方困擾。蘇貞昌表示，只要民眾有需要，都會盡力來減輕民眾負擔，盼中央、地方一起合作，打贏這場防疫最關鍵的最後一戰。

蘇貞昌表示，非常感謝中央流行疫情指揮中心協調公立醫院增設大型篩檢站，而且在48小時內就完成設立，他要特別感謝醫護人員辛苦投入，連週休二日都沒歇息；所以政府也不斷檢討，希望路線更順暢、更減輕大家負擔，尤其65歲以上長者，還能在現場報名、領藥、篩檢，都是希望減少民眾負擔。

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中央與地方在防疫政策上，一直以來都給外界感覺彼此間合作、聯繫不足，新北市長侯友宜也批評，因為中央系統卡，民眾拿不到居隔單。蘇貞昌表示，每一位負責公共事務的人，他相信都是希望能做到最好，做政府公職的人，都希望能夠解除民怨，現在疫情大爆發的時候，大家從各方面所觀察到的問題，互相討論、互相幫忙、解決問題，這都是非常應該的事情，也是民眾的期待，有哪些做的不夠、不好的地方再一起努力，只要能夠幫民眾解決，就要一起協力。

另外，媒體特別詢問專責病房醫護比從1比5調整為1比9，引發基層醫護反彈，蘇貞昌表示，非常肯定2年多來第一線醫護人員的辛苦，對於醫護人員要給予最大肯定與感謝，謝謝他們願意辛苦為國人健康及防疫努力，至於相關措施則要以指揮中心發布的為準。

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行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中一同視察松山機場旁新設大型篩檢站整體規劃。（記者田裕華攝）

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