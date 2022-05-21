消防及救護車「一路綠燈」 中市議員建議導入智慧號誌

為減少救災救護因民眾不禮讓產生的延誤及車禍，中市議員賴佳微建議導入智慧號誌。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/21 11:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕很多民眾不禮讓消防車及救護車，因此常常發生車禍，救人者反而需要被救，民進黨台中市議員賴佳微建議，台中應全面研議導入智慧號誌，讓救援車輛接近路口時燈號自動轉為綠燈，運用智慧科技來讓市民的生命安全更有保障。

交通局長葉昭甫表示，市府已向交通部運輸研究所爭取試辦緊急車輛優先號誌計畫，並於今年啟動試辦，邀集消防局與相關單位共同評估試辦場域及車輛等所需設備，若成果良好將再逐步推廣至台中市其他區域，提升消防救護車輛交通安全及加快救護救災速度。

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市議員賴佳微表示，消防救災、救護都是分秒必爭，當警消駕駛公務車輛在執行任務時經過紅燈路口，即便響鈴不免都還是會提心吊膽。今年在台中台灣大道，就曾發生一起女騎士沒有注意到響起警笛正在執行任務的救護車，因未禮讓而釀出擦撞事件，導致該名女騎士當場倒地，好在沒有生命危險。

賴佳微表示，智慧城市科技的發展可以有效解決這個問題，她舉例表示，去年台南市就試辦一個計畫，打造全台灣第一個緊急車輛優先號誌控制系統，利用車路聯網技術整合，讓救援車輛經過路口時能夠一路綠燈，進而有效減少救護車交通的事故發生。

這項試辦計畫的成果顯示，台南的救護車平均每趟可加快37秒的救援時間，對於心搏停止患者可大幅增加生存機率。

賴佳微認為，這樣的科技值得台中市加以效仿來應用，過去統計台中市消防車輛抵達現場的秒數比全國平均還高，她相信消防員非常努力在趕往現場，但若碰到壅塞情形，就會影響到現場時間，因此，台中市建立智慧號誌系統，可以爭取到更多救災的時間，救更多生命。

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