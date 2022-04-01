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    上海老翁氣喘延誤就醫身亡 醫師遭公審停職...網友冷諷：矛盾轉移

    中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）災情嚴重，封城亂象不斷。示意圖。（路透）

    中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）災情嚴重，封城亂象不斷。示意圖。（路透）

    2022/04/01 13:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）災情嚴重，封城亂象不斷，更傳數起患者因延誤就醫致死案例；3月30日發生一名氣喘患者家屬向救護車借AED遭醫師拒事件，患者最後身亡，家屬事後公審，醫師遭到停職，中國輿論譁然，不同立場各執一詞。

    綜合中媒報導，這起事故發生在中國上海浦東，一名氣喘年長患者在家中疑似發作，使用噴劑未見效，隨後暈倒，家屬和鄰居對患者進行CPR並打電話求救，有醫師趕來稱需要自動體外心臟電擊去顫器急救（AED）。約45分鐘後，1輛救護車抵達樓下，但該車隨車醫師不願出借AED，隨後載著負責的病患駛離。

    患者家屬向警方詢問，是否可以自行開車送患者就醫，「但是由於封控，私家車不能出小區」，患者配偶求助110也被拒絕，約1個半小時後負責的救護車才抵達，但患者搶救無效身亡。鄰居和家屬將事發影片放上網路公審醫師，引來不少人痛罵，「人性的冷漠是畜牲」、「這2個人跟故意殺人有啥區別，這冷漠的眼神，真想掐死他」、「一定不能放過這個救護車裡的人」。

    該案引發關注後，該區衛健委介入調查，3月31日說明，當事救護車肩負急救其他急症患者任務，當時患者已經上車，車也正準備前往醫院，而氣喘患者人在家中，隨車醫師無法馬上判斷情況，因此未同意出借AED，決定先將車上患者送醫。然而，衛健委認為當事醫師處置不當，已經將他停職。

    對此，患者女兒聲稱，事故當下已與當事救護車負責的患者協調好，先讓氣喘患者就醫，但救護車不願意換病人。挺醫師的聲浪湧入各貼文，「借出了AED，如果車上的患者需要但卻沒有，因使用不當導致其他患者死亡，誰的責任？」、「不管怎麼樣都是醫師挨罵，醫師倒霉」、「120（中國急救專線）都是點對點，1對1的，外借設備是絕對禁止的，A家叫車你去接了B家你就等著倒霉吧」。

    有部分網友則認為，「醫師被停職，很經典的矛盾轉移」，事故癥結點出在疫情管理下的醫療資源擠壓和管理混亂，結果拿醫師開刀，「難怪說勸人學醫，天打雷劈」。

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