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    台鐵美學持續進化 EMU3000獲德國iF設計大獎

    鐵車輛美學從被酸走到獲肯定，EMU3000型新車獲德國iF設計大獎。（資料照）

    鐵車輛美學從被酸走到獲肯定，EMU3000型新車獲德國iF設計大獎。（資料照）

    2022/05/20 19:01

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵EMU3000型新車繼去年獲得日本Good Design「最佳世界百大（Best 100）」殊榮後，今年再獲有設計界奧斯卡之稱的德國iF設計大獎肯定。

    台鐵局機務處車輛科長魏大翔表示，台鐵從2019年砸數千萬改裝環島之星，但設計被社會大眾批評一文不值後，就引入美學專家小組，後續不論是鳴日號、EMU900型、EMU3000型的設計，都跳脫以往台鐵列車風格，獲得社會大眾肯定，這次更得到德國iF設計大獎，未來會持續把這樣的經驗，應用在新採購的列車中。

    根據iF主辦單位統計，今年共有1萬1千件來自世界各地優秀的作品角逐iF設計獎，競爭相當激烈；魏大翔表示，台鐵很榮幸能得到這個大獎，這是由台鐵局經營層、美學專家、製造商三方共同合作下達到的成果。EMU3000型是一款適合現代台灣特質的特快列車，外觀黑白相間、車頂有紅帶飛耀，呈現出樸素內斂風格；內裝黑色系搭配白色塗裝，雖沒有華麗或奇異的元素，卻柔和洗鍊極富有質感。

    台鐵局從砸千萬設計環島之星被酸「台鐵美學正常發揮」，一路走到「移動風景」的鳴日號、「笑臉迎人（A Smiling Welcome）」的EMU900型區間車，再到屢獲國際大獎肯定的「靜謐移動」EMU3000型新城際列車，顯示台鐵局在「美學復興」灌溉下的3朵小花正美麗綻放。魏大翔表示，未來台鐵局不僅要用最美、最舒適的列車服務旅客，同時對安全會更加重視，讓所有旅客安心與放心搭乘。

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