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    會考便利接送考生 台中市28考場周邊開放紅線臨停

    國中會考日，台中部分考場周邊道路開放臨停接送。（台中市政府提供）

    國中會考日，台中部分考場周邊道路開放臨停接送。（台中市政府提供）

    2022/05/20 17:46

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕111年國中會考明後天（21、22日）登場，因應臨停需求增加，為讓家長安心接送考生，台中市政府開放台中家商等28所學校考場周邊道路可臨時停車，也鼓勵考生與家長多使用大眾運輸工具。

    交通局長葉昭甫指出，這次會考遇到疫情升溫，預期家長接送狀況增加，考場周邊將有大量臨停需求，5月21日7點到9點、16點到18點，5月22日7點到9點、12點到14點，台中28所學校考場周邊開放臨停。

    例如台中一中考場周邊一中街（育才街至育才北路）、雙十路二段（育才街至育才北路）等，開放紅線臨時停車，但每一方向仍須可保持1車道通行，另外，交岔路口與公車站牌10公尺、消防栓5公尺、停車場出入口、公車停靠區及單行道仍禁止臨時停車。

    葉昭甫說，台中市各考場都有大眾運輸服務，鼓勵考生與家屬可多利用，台中大眾運輸定期清消，可安心搭乘。

    而會考期間雖然開放紅線臨時停車，但仍請周邊住戶避免佔用，把停車空間留給考生家屬，請家長於臨停接送時仍應注意保持社交距離與遵守相關規定，台中市警察局也會派員加強周邊交通疏導作業，維護交通安全順暢。

    各考場開放臨時停車詳細路段可上網https://bit.ly/3ad48dT查詢。

    會考期間，台中市政府開放台中家商等28所學校考場周邊道路可臨時停車，也鼓勵考生與家長多使用大眾運輸工具。（擷取自台中市交通局網站）

    會考期間，台中市政府開放台中家商等28所學校考場周邊道路可臨時停車，也鼓勵考生與家長多使用大眾運輸工具。（擷取自台中市交通局網站）

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