避醫院篩檢站萬芳高中千名考生要改道繞路 校方：會派人員引導

北市萬芳高中將有近1千名考生應試，因鄰近萬芳醫院篩檢站，校方調整考場動線，讓考生避開篩檢人潮。（記者蔡亞樺攝）

2022/05/20 16:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國中會考明、後天登場，將近有1千名考生應試的北市萬芳高中考場，因鄰近萬芳醫院篩檢站連日都有民眾大排長龍採檢PCR，避免學生與採檢民眾接觸，校方緊急調整考場動線，須繞行隔壁的興華國小連通道，通過側門再走進萬芳高中，不少參加會考的考生在今日下午來看考場，但對於動線調整的規劃，多數考生表示不知道、不是很清楚。

萬芳高中校長劉葳蕤下午表示，因為學校旁邊就是萬芳醫院篩檢站，排隊採檢PCR的人潮從篩檢站一路綿延到學校附近，因此調整動線，感謝興華國小配合開放校內走道，避開人潮以保障考生的安全，也降低對篩檢民眾的干擾。

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劉葳蕤說，校方明日將派員定點引導考生，沿路也張貼告示說明引導，盡量讓考生、家長清楚了解。學校依照相關防疫SOP做好準備，包括啟用備用考場，以及若出現快篩陽性的學生，也會啟動防疫計程車載送並通知家長，考生也有補考機制。

由於因為興華國小今日下午還要上課，來看考場的考生無法實際走一遍，興華國小教職員也忙著在校園走廊、連通道、校門口附近張貼考場繞道的公告，以防考生誤行。

明天將到萬芳高中應試的北市景美國中考生由老師陪同下，各班級在下午到校看考場位子，楊姓考生說，她不知道動線有調整，但剛好來看考場可以順便實地演練走一趟，可以熟悉熟悉環境。也有考生說，篩檢站跟人行道是在不同側，他們本來就不會接觸到篩檢的人潮，要先穿越小學的走廊有點麻煩。

國中會考明天登場，北市萬芳高中因鄰近萬芳醫院篩檢站，校方調整考場動線，協調隔壁的興華國小，開放校園空間，讓考生繞道通行，避開篩檢人潮。（記者蔡亞樺攝）

北市萬芳高中將有近1千名考生應試，因鄰近萬芳醫院篩檢站，校方調整考場動線，讓考生避開篩檢人潮。（記者蔡亞樺攝）

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