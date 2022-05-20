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    國中教育會考明登場 南投設逾50間備用試場分流應試

    國中教育會考明登場，南投縣考區在南投高中等8所國立高中職設置考場。（記者張協昇攝）

    國中教育會考明登場，南投縣考區在南投高中等8所國立高中職設置考場。（記者張協昇攝）

    2022/05/20 16:32

    〔記者張協昇／南投報導〕 國中教育會考明（21日）、後（22日）兩天舉行，南投縣在南投高中等8所國立高中職設置考場，共有4033位考生應試，因應疫情升溫，除確診學生無法應考，須於6月4日及5日進行補考外，為維護會考學生健康安全及兼顧升學權益，除一般學生外，各考場學校將至少各開設6間第二類備用試場，逾50間備用試場，供居家隔離、居家檢疫及自主防疫考生分流應試，且一般試場與備用試場動線已於考場入口做區隔及獨立規劃，以確保參與會考師生能有安全無虞的應試環境。

    南投縣政府教育處表示，截至5月20日（星期五）中午止，縣內會考學生確診尚未解隔離者共計38人，居家隔離者共計26人、自主防疫共計33人。

    教育處指出，為減少群聚人數及避免染疫風險，今年仍不開放考生家長進入考場陪考，考場會安排考場服務隊予以協助，且所有人員除用餐外應全程配戴口罩，用餐時也備有隔板或屏風進行區隔，今年度也將一般試場人數降載至36人，拉大座位間距，以達到防疫目的。

    另為確保試場通風、降低室內溫度，減低考生全程佩戴口罩的不舒適，每間試場冷氣全面開啟，前、後門保持關閉，但開啟4個角落之門窗各5至10公分，以維持適度通風。

    南投國中教育會考設逾50間備用試場分流應試，圖為前年會考暨大附中的備用考場。（資料照）

    南投國中教育會考設逾50間備用試場分流應試，圖為前年會考暨大附中的備用考場。（資料照）

    國中教育會考明登場，南投高中考場人員穿防護衣進行考場防疫演練。（記者張協昇攝）

    國中教育會考明登場，南投高中考場人員穿防護衣進行考場防疫演練。（記者張協昇攝）

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