何美鄉提「綜合免疫力」稱盼民眾勿恐慌 陳時中也贊同

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會上表示，相關看法大家都是一致，他說現在染疫的情況跟以前不同，但重點還是在於疫苗一定要打好打滿，並非是說要大家故意去染疫。（指揮中心提供）

2022/05/20 17:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院生醫所兼任研究員何美鄉在民進黨部演講時曾提到，完全接種疫苗者若染疫會產生「綜合免疫力」，得到的抗體更高更持久，她今天再度於臉書發文表示，並非是鼓勵民眾感染，而是希望民眾不要恐慌；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也贊同何的看法。

本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數超過百萬人，其中逾99%都是輕症或無症狀患者，何美鄉提出「綜合免疫力」的概念，她援引去年就在《科學》（Science）刊出的研究，發現染疫者接種疫苗後所產生的保護抗體，遠比僅接種疫苗者或「只有感染沒接種疫苗者」還來得多，因此也可推論，已經完整接種疫苗的人若染疫所產生的抗體也會更多，她說這個概念並非是鼓勵染疫，而是只要有完整接種疫苗，生活可以如常，對於被Omicron感染也不用過於恐慌。

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陳時中則在疫情記者會上表示，相關看法大家都是一致，他說現在染疫的情況跟以前不同，但重點還是在於疫苗一定要打好打滿，並非是說要大家故意去染疫，「只是如果有接種完整疫苗，萬一染疫也不用太擔心，接種疫苗後重症跟死亡率降低83%。」

不過台大公衛學院流行病與預防醫學所兼任教授金傳春認為，自然免疫可能會讓高風險族群付出生命的代價，在公衛的倫理上不應該強調；陳時中則重申，強調的是要打疫苗，不是鼓勵大家去染疫。

指揮中心昨也表示，確診者康復後若又接觸確診者，在3個月內不需要被匡列，另外如果3個月內確診者康復後又採檢陽性，也不會再列入確診個案、不用隔離，醫療應變組副組長羅一鈞表示，這就好像是獲得「無敵星星」一樣。

不過羅的說法也讓外界質疑是否有鼓勵人刻意染疫的意思，羅一鈞今天表示，他很多在醫療場域工作的朋友確診，但是只要有接種完整疫苗，即使染疫都會獲得更多的保護力，「無敵星星」說並非是鼓勵大家故意染疫，且如果是慢性病患更不需要刻意染疫，因為仍有中重症的風險，該說法是表示絕大部分染疫都是輕症，適度休息，或者透過視訊尋求用藥即可。

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