為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    何美鄉提「綜合免疫力」稱盼民眾勿恐慌 陳時中也贊同

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會上表示，相關看法大家都是一致，他說現在染疫的情況跟以前不同，但重點還是在於疫苗一定要打好打滿，並非是說要大家故意去染疫。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會上表示，相關看法大家都是一致，他說現在染疫的情況跟以前不同，但重點還是在於疫苗一定要打好打滿，並非是說要大家故意去染疫。（指揮中心提供）

    2022/05/20 17:27

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院生醫所兼任研究員何美鄉在民進黨部演講時曾提到，完全接種疫苗者若染疫會產生「綜合免疫力」，得到的抗體更高更持久，她今天再度於臉書發文表示，並非是鼓勵民眾感染，而是希望民眾不要恐慌；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也贊同何的看法。

    本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數超過百萬人，其中逾99%都是輕症或無症狀患者，何美鄉提出「綜合免疫力」的概念，她援引去年就在《科學》（Science）刊出的研究，發現染疫者接種疫苗後所產生的保護抗體，遠比僅接種疫苗者或「只有感染沒接種疫苗者」還來得多，因此也可推論，已經完整接種疫苗的人若染疫所產生的抗體也會更多，她說這個概念並非是鼓勵染疫，而是只要有完整接種疫苗，生活可以如常，對於被Omicron感染也不用過於恐慌。

    陳時中則在疫情記者會上表示，相關看法大家都是一致，他說現在染疫的情況跟以前不同，但重點還是在於疫苗一定要打好打滿，並非是說要大家故意去染疫，「只是如果有接種完整疫苗，萬一染疫也不用太擔心，接種疫苗後重症跟死亡率降低83%。」

    不過台大公衛學院流行病與預防醫學所兼任教授金傳春認為，自然免疫可能會讓高風險族群付出生命的代價，在公衛的倫理上不應該強調；陳時中則重申，強調的是要打疫苗，不是鼓勵大家去染疫。

    指揮中心昨也表示，確診者康復後若又接觸確診者，在3個月內不需要被匡列，另外如果3個月內確診者康復後又採檢陽性，也不會再列入確診個案、不用隔離，醫療應變組副組長羅一鈞表示，這就好像是獲得「無敵星星」一樣。

    不過羅的說法也讓外界質疑是否有鼓勵人刻意染疫的意思，羅一鈞今天表示，他很多在醫療場域工作的朋友確診，但是只要有接種完整疫苗，即使染疫都會獲得更多的保護力，「無敵星星」說並非是鼓勵大家故意染疫，且如果是慢性病患更不需要刻意染疫，因為仍有中重症的風險，該說法是表示絕大部分染疫都是輕症，適度休息，或者透過視訊尋求用藥即可。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北只7區下週遠距教學被罵翻 教局：已8成學校自行決定停課
    2022/05/20 17:16

    新北只7區下週遠距教學被罵翻 教局：已8成學校自行決定停課
    國中會考高雄176人確診僅能補考 校園疫苗接種延至5/30起開打
    2022/05/20 17:09

    國中會考高雄176人確診僅能補考 校園疫苗接種延至5/30起開打

    眼睛痠澀、鼻塞、失眠 專家：一次解決
    家長稱國小孩子確診康復遭拒收 補習班：只要求出具相關證明
    2022/05/20 17:09

    家長稱國小孩子確診康復遭拒收 補習班：只要求出具相關證明
    新北啟動「分群照護」 依年齡層及有無慢性病分3類
    2022/05/20 17:06

    新北啟動「分群照護」 依年齡層及有無慢性病分3類

    桃園以北 以小換大的最佳選擇
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播