恐怖獵具像動物「血滴子」 立委直呼殘忍喊禁

動物保護團體今（20日）與立委高嘉瑜（左起）、陳椒華、蔡壁如等人召開記者會，呼籲正視非法獵具對於野生動物的傷害。（記者楊丞彧攝）

2022/05/20 15:41

〔記者楊丞彧／台北報導〕野生動物誤觸非法獵具層出不窮，不分晝夜在深山野林危害許多動物的生存權。動保團體今（20日）與跨黨派立委召開記者會，疾呼修法終止違法殘害野生動物獵具的使用、製造、陳列，也要授予電商平台下架義務的法源。民眾黨立委蔡壁如直言，相關畫面真的很殘忍，而法規現有疏漏，呼籲政府速提修法，禁用禁售山豬吊這種號稱「血滴子」的獵具，別讓血淋淋畫面每天上演。

台灣愛克特動物重生救援協會秘書長徐若菁指出，每天救援任務都得看到這些血淋淋的畫面，動物不是中獸鋏就是山豬吊，在陽明山上也很普遍，很多狗都只剩三隻腳甚至是兩隻，大家都可以清楚看見這些非法獵具對動物造成的殘害，也對我國形象有不良影響，希望政府能正視。而放置山豬吊來驅趕動物是完全無效的、殘忍的，農民若要驅趕動物，應用更有效且無害的方式。

請繼續往下閱讀...

台灣愛克特動物重生救援協會英國籍創辦人Sean也說，獵具這種東西不管如何改良都很殘忍，不管口徑大小都會受傷。如果台灣人認為這東西很好，那如果有小孩中了山豬吊被吊到樹上，台灣人會做何感想？

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳提到，改良獵具、終止誤捕雖然是政府政策，但是法令漏洞與執法無法落實，讓問題層出不窮。林務局提野保法第21條修法草案，提高獸鋏強度至全面禁止使用，或經主關機關公告禁止使用之獵捕方法，將無例外許可情形。但這法條已經躺在行政院一年多，籲請行政院加快腳步送立院審議。

蔡壁如表示，救援影片所示畫面真的很殘忍，然而這都是野生動物每天要面對的無差別捕捉。雖然動保法已公告禁用山豬吊這種號稱「血滴子」的獵具，卻還沒有禁止製造、販賣、陳列、輸出入，野生動物保育法甚至仍容許使用山豬吊進行獵捕。因此，她呼籲儘速將這兩部法的漏洞補齊，禁止山豬吊的使用和製造販賣，別讓血淋淋畫面再繼續每天上演。

民進黨立委高嘉瑜說，無論是動物誤踩捕獸鋏造成的傷害，或是臺灣黑熊誤中山豬吊，畫面都相當可怕怵目驚心。目前法規仍有許多不足之處，除了捕獸鋏與山豬吊，加拿大跟歐洲國家都禁止販賣使用的電擊項圈，台灣仍未禁止。此外，許多對動物會造成傷害甚至構成虐待的器具，電商平台上卻能輕易購買，這就是漏洞。許多立委也都提出修法草案，盼儘速補漏。

時代力量立委陳椒華強調，這些捕獸器具危害動物安全，讓牠們沒死也半殘，造成一輩子的痛苦。希望政府努力修改作業指引，甚至限制禁止使用，保護動物跟野生動物的生命。國民黨立委洪孟楷質問，如果人類不希望被這樣對待，憑什麼可以用這樣的東西對待任何動物？政府該規範就要規範，應考慮有執照或經評鑑評量才能合法使用；具殺傷力的器具，不應在沒有任何身份識別的前提下，就可輕易地在網路上買到，恐有治安疑慮。

農委會林務局保育組保育科長鄭伊娟說明，林務局前年參考日本案例，設計改良版的精準式獵具，修法部分，也會針對獵具規格做出限制。農委會畜牧處動物保護科科長鄭祝菁解釋，增加管制山豬吊、電擊項圈的製造販售，本來就是既定修法方向，一定會推動。而針對電商平台，現在獸鋏跟山豬掉不能用，但下架的義務仍無法源依據，希望透過動保法增訂相關條文，進行更有效的管理，這是未來修法的方向。

而現場也有林務局人員示範「精準式獵具」，主要有三大不同，包括直徑限縮，避免不小心套到黑熊；旁邊增加踩踏壓力的限制，避免小動物如石虎誤踩觸發；限制圈套直徑的鎖定環，小動物就算觸發，四肢也不會被套死。希望透過三大設計，兼顧農民防止農害需求，也可避免無差別獵具對動物的危害。未來會透過行政規則對獵具規格做限制，並讓農民以傳統式獵具交換精準式獵具做使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法