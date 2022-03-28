網路販售山豬吊陷阱 新北動保處開罰1萬5

業者在蝦皮等網路電商販售陷阱。（新北市動物保護防疫處提供）

2022/03/28 10:35

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市動物保護防疫處8日接獲民眾通報，有業者在蝦皮等電商平台違法販售山豬吊組裝零件，動保處聯繫電商平台取得資料後，前往販售商地址進行查處，並依《新北市動物保護自治條例》開罰1萬5千元罰鍰，也提醒民眾不得在境內製造、販賣、陳列、出租、出借或使用獸鋏或類似陷阱。

動保處表示，山豬吊是一種以金屬材質繩索，並以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，當動物肢體踏入踏板時，踏板迅速收合，金屬材質套索勒住其肢體，當動物越掙扎時，越掙扎套得越緊，而農委會也在2011年明訂任何人不得架設山豬吊規定，新北市也公告禁止相關製造、販售等。

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這次接獲通報是發現有業者在網路蝦皮、露天、Pchome等多處電商通路平台，販賣山豬吊組裝物，該名業者在電商平台上不僅販售山豬吊成品，並販賣6種組裝零件，包含踏板、強力彈簧、金屬套索等組裝品。

朱姓業者表示，去年年底才開始向大陸淘寶網訂購，民眾下單後才會批貨進來販售，並沒有販售任何1組山豬吊，但實際查販售紀錄已售出給21位民眾，動保處再行文請電商平台提供購買者資訊，並持續追查購買非法山豬吊民眾。

動保處也說，為了讓新北市動物能安居，經常辦理巡山清除，並建立通報機制以減少犬貓、野生動物遭獸鋏、山豬吊傷害案件。

俗稱山豬吊的陷阱。（新北市動物保護防疫處提供）

動保處也派員到販售的公司巡查，公司地址為民宅。（新北市動物保護防疫處提供）

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