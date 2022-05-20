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    首頁　>　生活

    有無接種疫苗百萬感染率相近 陳時中：兩者行為有差異

    75歲以下民眾打了1、2劑疫苗跟沒打疫苗的百萬人感染率相同，外界質疑疫苗是否效果有限，指揮官陳時中今表示，有打疫苗的人跟沒打疫苗的人行為上有差異。（指揮中心提供）

    75歲以下民眾打了1、2劑疫苗跟沒打疫苗的百萬人感染率相同，外界質疑疫苗是否效果有限，指揮官陳時中今表示，有打疫苗的人跟沒打疫苗的人行為上有差異。（指揮中心提供）

    2022/05/20 15:23

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）染疫人數超過百萬人，其中逾99%都是輕症或無症狀患者，但因75歲以下民眾，打了1、2劑疫苗跟沒打疫苗的百萬人感染率相同，外界質疑疫苗是否效果有限，指揮官陳時中今（20）表示，有打疫苗的人跟沒打疫苗的人行為上有差異，並且疫苗保護力會隨時間遞減，因此才需要打追加劑。

    有外界比較75歲以下民眾接種第1、2劑者的百萬人感染率，跟沒接種疫苗者的百萬人感染率差不多，質疑疫苗的效果，陳時中於疫情記者會上表示，接種疫苗還是很有效果，不過有打疫苗的人跟沒打疫苗的人會有行為的差異，如果同樣都是經常接觸不確定的人，打過疫苗者的染疫率會比有打疫苗者低。

    陳時中進一步指出，目前的疫苗保護力都會隨時間遞減，因此才要接種追加劑，他說，去年開打疫苗先從80歲以上者開始依照年齡逐漸往下開放，這些長者最早接種，保護力因為隨著時間遞減，所以會希望長者要趕快接種追加劑，另外高齡者的免疫反應比年輕人弱，如果沒有完整接種，保護效果有限，因此呼籲長輩一定要趕快接種追加劑。

    陳時中說，凡是65歲以上長者或55歲以上的原住民，無論是接種哪一劑疫苗，在5月31日前都可以領取5百元以下的衛教品。

    指揮中心也公布19日的疫苗接種情況，共接種7萬3614人次，第2劑疫苗覆蓋率81.21%，追加劑疫苗接種率為63.81%；其中第1次接種疫苗者有2萬6384人，接種第2次追加劑者有356人。（15:27更新，新增疫苗接種情況）

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