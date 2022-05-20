快篩試劑》中市衛生局長︰今天預計進來7萬5千劑

快篩試劑中央地方搶貨，中市衛生局長曾梓展表示，中市今預計可進7萬5千劑，下週希望再搶到7萬5千劑（記者蘇金鳳攝）

2022/05/20 14:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有中市議員提案請市府研擬提供低收入戶家庭快篩試劑兌換券，衛生局長曾梓展今天表示，社會局已在研擬，昨天自購3萬5千劑已進來，今天預計會有7萬5千劑，但是這些只能提供給確診，目前還在跟廠商洽談中，若有更多的快篩劑進來，會好好規劃如何分發。

今天台中市確診達7千多位，曾梓展表示，希望中央接受地方建議，快篩陽就是確診，馬上給藥，就不用再做PCR，可把檢驗人力回歸到醫院，照顧中重症的病患。

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台中市議會警消環衛委員會今天開會，審議市府及市議員的提案，市議員羅廷瑋提出因目前快篩劑很貴，用健保卡去藥局買一盒要500元，對弱勢家庭造成重大負擔，建議市府提供低收入戶家庭「快篩試劑兌換券」，減輕其負擔。

衛生局長曾梓展表示，現在中央跟地方都在搶買快篩劑，市府曾經向廠商買20萬劑，大多數都被中央買走了，還在全力採買中。

曾梓展表示，昨天快篩劑已到貨3萬5千劑，預計今天可到7萬5千劑，原本下週還可以有7萬5千劑，但是怕中間被攔胡，目前市府手中確實掌握2萬5千劑，今天看7萬5千劑能否如實到貨。

曾梓展表示，因為中央規定每一位確診一天要給4劑快篩，以台中市7千多位確診者，一天就要2萬8千劑，無法提供給其他，但若後續再有貨到，會好好規劃。

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