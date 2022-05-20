宜蘭+2201！35間診所推一站式服務 判讀、開藥、照護全包

宜蘭縣一站式服務診所名單。（宜蘭縣政府提供）

2022/05/20 14:09

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣今天新增2201名確診，累計2萬4670例。確診人數攀升，就醫需求增加，經縣府協調，即日起推出「一站式服務診所」，有35家診所參與，快篩判讀、視訊診療、開立藥物、居家照護等，診所一手包辦，方便民眾就診。

縣衛生局表示，縣內成立35家一站式服務診所，可提供快篩判讀、視訊診療、開立抗病毒藥物和居家照護等完整服務，請有就醫需求的民眾，依照分流原則就診，快速又安全。

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縣府指出，南澳鄉大愛診所在地方深耕多年，因應COVID-19醫療需求，大愛診所是全縣第一家可以做PCR採檢、視訊判讀快篩結果、視訊診療、提供居家照護服務的診所，特別感謝診所團隊的努力和付出。

校園疫情部份，今天新增228名學生、19名教職員工確診，累計3771位學生、352位教職員確診。宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率84.1%，第二劑79.2%，第三劑63.3%。衛生局表示，第15波疫苗快打站已陸續提供服務，疫苗種類為莫德納及高端，且第一劑至第四劑皆有提供服務，請民眾儘快施打。

衛生局也提醒民眾，進行PCR採檢，請主動更新手機號碼，以利即時收到簡訊和進行自主回報，一旦手機號碼不正確，衛生醫療單位和醫療團隊將無法聯絡，讓疫調和就醫分流運作空轉，電子隔離治療單無法通知，簡訊也無法發送。

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宜蘭縣一站式服務診所名單。（宜蘭縣政府提供）

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