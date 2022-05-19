PCR烏龍！一家六口「白關10天」 女會計霸氣捐半薪慰問醫護

PCR陰性被誤植成陽性的陳女（右）出面說明過程，老闆也說體會醫護人員辛勞，會照付員工陳女薪水，還贈送炒飯便當及飲料給出錯的林新醫院。（民眾提供）

2022/05/19 23:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市陳姓民眾5月6日接獲疾管署通知確診，自己與家人在家居隔10天，不料在解隔前一天被通知「沒確診」，她PO文抱怨「誰要賠償損失」。林新醫院昨天坦承疏失，深感抱歉，將給予適當的補償與慰問。陳女上班後，她任職的餐廳老闆認為，全台疫情嚴重，能體會醫護人員辛勞，會照付員工陳女10天薪水，並贈送100份炒飯便當及飲料給林新醫院；而陳女也捐出10天薪水的一半慰問醫護。

餐廳老闆照付薪水 贈百份餐點飲料給出錯醫院

陳女在餐廳當會計，她決定捐出10天一半的薪水6000元，預計明天中午送到醫院，慰問醫護人員。她說，因為喉嚨不舒服、輕微發燒就醫並採檢，接到簡訊通知確診，當時確診者居家照護仍頭痛、輕微發燒，視訊看診、吃清冠一號，雖快篩2次陰性，但以為是輕症，直到解隔前需要居隔證明向公司請假、申請保險理賠，詢問投藥的中醫院，中醫院告知PCR結果是陰性不是陽性」，她聽完後全身冒冷汗，也通報1922。

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陳女說，確診居家照護10+7天，同住的丈夫、弟弟、弟媳及2個小孩也居隔3+4天，有人軍職、警職，小孩也要上學，影響大，醫院PCR採檢鬧烏龍，說要提出補償方案，雖醫院還沒來聯絡，她能體恤醫護人員的辛苦，但醫院要給的補償是兩碼事。

林新醫院昨天坦承疏失，院方說，通報件數急遽增加，將陳姓病患PCR檢測結果「陰性｣誤植為「陽性確診｣，對此深感抱歉，將給予適當的補償與慰問。

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陳女接到簡訊通知PCR陽性。（民眾提供）

陳女被烏龍隔離，接到解隔通知書。（民眾提供）

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