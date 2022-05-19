金門+114累計確診破千 金醫啟動快篩陽特別門診

金門縣政府祕書長陳祥麟說明疫情。（記者吳正庭攝）

2022/05/19 20:21

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，地區新增武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）確診114例，新增1例死亡個案；衛福部金門醫院配合縣府開闢檢疫「綠色通道」，盼強化PCR篩檢量能，即日起推出快篩陽特別門診，天天有門診。

金門縣政府祕書長陳祥麟說，新增死亡個案是48歲男性，原收治即為重症個案，5月16日早上8點30分左右，意識喪失由縣消防局救護車送急診，肝硬化末期，經急診檢驗PCR陽性，收治在負壓專責病房，病情急轉直下過世；這是地區確診者死亡的第2例。

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縣府統計，地區3月31日出現首例確診，50天來，確診者已累計1030例，其中，接受治療中的有733例，居家照護屬輕症或無症狀者有679例，收治於金門醫院或加強型防疫旅館中的輕症或無症狀有54例、中症2例、重症3例，有1例死亡；目前居家隔離者有257例，疫調仍持續進行中。

陳祥麟說，新增114例中，男性58例、女性56例；個案分屬14個家庭群聚案共有34例、9處工作職場群聚案共有24例，金酒公司有4人確診。金門醫院負壓及專責病床總床數40床，已使用16床，還有空床24床。

縣衛生局長李錫鑫說，為強化快篩量能，金門醫院已啟動綠色通道，鄉親如果自行快篩陽性或屬衛生局匡列個案，可於週一到週日下午1點30分到3點，網路預約或現場掛號金門醫院快篩陽特別門診，PCR採檢結果可至健保快易通App查詢或等候衛生局通知。

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金門縣衛生局長李錫鑫說明金門醫院開闢檢疫「綠色通道」，即日起推出快篩陽特別門診，天天有門診。（記者吳正庭攝）

金門醫院即日起啟動快篩陽特別門診，提供PCR篩檢，天天有門診。（衛福部金門醫院提供）

金門縣政府用圖卡說明新增114例確診個案及健康狀況。（金門縣政府提供）

金門縣政府用圖卡說明新增確診個案及年齡分布情形。（金門縣政府提供）

金門縣政府用圖卡說明確診者重症健康狀況。（金門縣政府提供）

5到11歲學童BNT疫苗預計5月24日配送各縣市。（金門縣政府提供）

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