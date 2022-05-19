為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    金門+114累計確診破千 金醫啟動快篩陽特別門診

    金門縣政府祕書長陳祥麟說明疫情。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府祕書長陳祥麟說明疫情。（記者吳正庭攝）

    2022/05/19 20:21

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，地區新增武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）確診114例，新增1例死亡個案；衛福部金門醫院配合縣府開闢檢疫「綠色通道」，盼強化PCR篩檢量能，即日起推出快篩陽特別門診，天天有門診。

    金門縣政府祕書長陳祥麟說，新增死亡個案是48歲男性，原收治即為重症個案，5月16日早上8點30分左右，意識喪失由縣消防局救護車送急診，肝硬化末期，經急診檢驗PCR陽性，收治在負壓專責病房，病情急轉直下過世；這是地區確診者死亡的第2例。

    縣府統計，地區3月31日出現首例確診，50天來，確診者已累計1030例，其中，接受治療中的有733例，居家照護屬輕症或無症狀者有679例，收治於金門醫院或加強型防疫旅館中的輕症或無症狀有54例、中症2例、重症3例，有1例死亡；目前居家隔離者有257例，疫調仍持續進行中。

    陳祥麟說，新增114例中，男性58例、女性56例；個案分屬14個家庭群聚案共有34例、9處工作職場群聚案共有24例，金酒公司有4人確診。金門醫院負壓及專責病床總床數40床，已使用16床，還有空床24床。

    縣衛生局長李錫鑫說，為強化快篩量能，金門醫院已啟動綠色通道，鄉親如果自行快篩陽性或屬衛生局匡列個案，可於週一到週日下午1點30分到3點，網路預約或現場掛號金門醫院快篩陽特別門診，PCR採檢結果可至健保快易通App查詢或等候衛生局通知。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    金門縣衛生局長李錫鑫說明金門醫院開闢檢疫「綠色通道」，即日起推出快篩陽特別門診，天天有門診。（記者吳正庭攝）

    金門縣衛生局長李錫鑫說明金門醫院開闢檢疫「綠色通道」，即日起推出快篩陽特別門診，天天有門診。（記者吳正庭攝）

    金門醫院即日起啟動快篩陽特別門診，提供PCR篩檢，天天有門診。（衛福部金門醫院提供）

    金門醫院即日起啟動快篩陽特別門診，提供PCR篩檢，天天有門診。（衛福部金門醫院提供）

    金門縣政府用圖卡說明新增114例確診個案及健康狀況。（金門縣政府提供）

    金門縣政府用圖卡說明新增114例確診個案及健康狀況。（金門縣政府提供）

    金門縣政府用圖卡說明新增確診個案及年齡分布情形。（金門縣政府提供）

    金門縣政府用圖卡說明新增確診個案及年齡分布情形。（金門縣政府提供）

    金門縣政府用圖卡說明確診者重症健康狀況。（金門縣政府提供）

    金門縣政府用圖卡說明確診者重症健康狀況。（金門縣政府提供）

    5到11歲學童BNT疫苗預計5月24日配送各縣市。（金門縣政府提供）

    5到11歲學童BNT疫苗預計5月24日配送各縣市。（金門縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防校園疫情延燒 各縣市中小學「遠距教學」情形一次看
    2022/05/19 20:19

    防校園疫情延燒 各縣市中小學「遠距教學」情形一次看
    本土疫情嚴峻 何美鄉3招教學保護5歲以下孩童
    2022/05/19 19:54

    本土疫情嚴峻 何美鄉3招教學保護5歲以下孩童

    血糖不小心失控！隱形殺手找上門！
    健康網》小孩快篩事前準備、快篩姿勢、時機一次看
    2022/05/19 19:11

    健康網》小孩快篩事前準備、快篩姿勢、時機一次看
    指揮中心首曝本土統計 沒打疫苗「死亡增6倍」
    2022/05/19 15:29

    指揮中心首曝本土統計 沒打疫苗「死亡增6倍」

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    染疫中重症+191 4歲女童染疫併腦炎加護病房搶救中
    2022/05/19 14:41

    染疫中重症+191 4歲女童染疫併腦炎加護病房搶救中
    逾2年疫情確診破百萬例！ 本土+90331、59死創新高
    2022/05/19 14:15

    逾2年疫情確診破百萬例！ 本土+90331、59死創新高
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播