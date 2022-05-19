本土疫情嚴峻 何美鄉3招教學保護5歲以下孩童

民進黨18日舉行中常會，邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉到場發表專講。（記者廖振輝攝）

2022/05/19 19:54

〔中央社〕本土疫情嚴峻，民進黨YouTube今天發布中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉的影片，鼓勵長者施打疫苗；另為保護不能施打疫苗的5歲以下孩童，也提供其餘家人全接種疫苗以及清消乾淨等3招教學。

何美鄉共錄製2部影片，一是鼓勵長者施打疫苗。她在影片中說，她知道預防勝於治療，因此才會一輩子選擇研究病毒、傳染病以及疫苗，而全世界已經有幾億人接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，這是有用且安全的疫苗，選擇上也很多元。

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何美鄉說，打疫苗可以預防重症與死亡，這是一個非常很好的工具，應該要盡量施打疫苗。

她也表示，長者如果不打疫苗，一旦確診將影響家人與醫護，為了不影響下一代，建議要接種疫苗照顧好自己。

目前5歲以下孩童未能施打疫苗，何美鄉則在第2部影片中提出3招教學。她說，首先是除了5歲以下孩童外，全家人從老至小都要施打疫苗，家中若有5至11歲孩童，也要鼓勵他們接種疫苗，保護弟弟、妹妹。

再來，何美鄉說，為盡量別將病毒帶回家，除回家時須清消乾淨再抱小孩；另外，每週也可快篩2、3次，確認大人的狀態，並要時常觀察小孩是否有呼吸道感染或是發燒等症狀。

最後，何美鄉表示，現在確診的人多，環境病毒量也多，應該要特別小心，別將小孩帶到人多處。

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