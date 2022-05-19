第二波梅雨週日報到持續至下週四 全台易有陣雨、雷雨

氣象局表示，週五、週六降雨仍有空檔，週日起受今年第二波梅雨影響，全台整天易有陣雨或雷雨，梅雨將持續到下週四。（資料照）

2022/05/19 19:35

〔記者陳心瑜／台北報導〕南方雲系今天（19日）移入，中央氣象局表示，未來一週容易有雨，週五、週六降雨仍有空檔期間，大致上看得到陽光，週日起受今年第二波梅雨影響，全台整天容易有陣雨或者雷雨，梅雨將持續到下週四，週日至下週二北部以及中部因降雨氣溫稍降，感受沒那麼熱。

氣象局今天針對全台9個縣市發布豪雨特報，受南方雲系影響，易有短延時強降雨，高雄市山區有局部豪雨，基隆北海岸、南投、高雄、屏東、台東（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭、嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾留意雷擊及強陣風。

請繼續往下閱讀...

中央氣象局觀測，今天南部山區、基隆北海岸、蘭嶼以及宜蘭地區已經累積約70至115毫米降雨，截至今天晚間6點半，全台降雨最高為高雄市六龜區115毫米。

中央氣象局預報員陳伊秀說，週五、週六的降雨仍有空檔期間，大致上看得到陽光，全台感受偏暖，還不會因為下雨而降溫，明天南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部、北部和宜蘭地區有零星短暫陣雨，週六受滯留鋒面生成影響，東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

週日開始受到滯留鋒面影響，全台灣由北到南整天有雨，隨著滯留鋒面擺盪，週日跟下週一比較下雨集中北部、東半部；中南部局部降雨。北部週日低溫約21度，較這幾天23度更低，中部和北部感受不若這幾天的炎熱，週日至下週一北部低溫平均21度、高溫約24至26度，中部約22至28度，南部對於降溫感受較不明顯約27、28度。

下週二至下週四鋒面由北往南移，中南部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，受南方雲系北移加上滯留鋒面在台灣附近徘徊，水氣較多，容易出現短暫降雨，不過降雨區域、強度及時間會隨鋒面位置、結構而變化，目前資料顯示不確定性仍大，民眾可留意最新天氣預報。

氣象局針對9個縣市發布豪雨特報，高雄市山區有局部豪雨，基隆北海岸、南投、高雄、屏東、台東（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭、嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率。（中央氣象局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法