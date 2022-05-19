基地台偽裝壓縮機 中壢居民氣炸

電信業者在大樓樓頂裝設基地台，疑以冷氣壓縮機偽裝。（記者許倬勛翻攝）

2022/05/19 15:57

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區忠福里一民宅以空調壓縮機偽裝設置電信基地台，引起周邊老弱婦嬬恐慌，民眾揚言抗議、要求撤離，否則抗議到底；市議員劉曾玉春與國家通訊傳播委員會（NCC）人員日前勘查，該基地台已取得發射許可，且有合法執照，只能以溝通協調方式尋求共識。

台灣大哥大電信代表受訪表示，因有當地用戶反映手機訊號不佳，才會在此設置新基地台，會將不同意見轉呈上級，尋求圓滿解決之道。

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位在福安一街附近的一戶5層樓的頂樓，最近大興土木，附近住戶依施工結構研判，應是在施作電信基地台，而且近期似已完工，頂樓出現幾台冷氣壓縮機，懷疑是以此偽裝，引起鄰近百餘住戶驚慌。

昨天下午，忠福里長謝光輝與劉曾玉春偕同NCC人員會勘，有5、6位里民也到場關心，表達反對設置立場，居民激動表示，當地住宅密集，電信基地台就設在自家對面，大家都很擔心長期下來對健康有害。

屋主迄今未出面回應，僅透過代理人向議員服務處表示「一切合法」、「會再與鄰里溝通」。

NCC北區監理處通信科長蔡亮輝表示，依法核發電信公司設置基地台許可，行動基地台發射電磁波屬於非游離輻射，經測使用頻段為0．0014（mW/cm²），低於標準0．35許多。

劉曾玉春說，雖然法令與實驗都不能證明電磁波會影響人體健康與罹癌，但仍籲NCC、台哥大電信協調另設於妥適地點或補償措施。

議員、居民到場關心。（記者許倬勛翻攝）

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