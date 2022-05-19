台塑捐雲林10萬劑快篩 優先提供低收戶、第一線防疫人員

台塑企業捐贈雲林縣10萬劑快篩試劑，優先提供給低收、中低收入戶及第一線防疫人員使用。（記者黃淑莉攝）

2022/05/19 12:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「0+7」及65歲以上長者快篩陽即確診等政策上路，快篩劑搶手，台塑企業今天捐贈雲林10萬劑快篩劑，將分4梯次到貨，縣長張麗善指出，10萬劑優先提供給低收、中低收入戶及第一線防疫人員與老人、身障及兒少等機構人員。

台塑企業捐贈自產10萬劑快篩試劑給雲林縣府，捐贈儀式今天在縣府親民空間舉行，由台塑麥寮六輕管理部協理蔡建樑代表台塑集團總裁王文淵捐贈。

請繼續往下閱讀...

蔡建樑表示，考量台塑生醫為快篩試劑國家隊成員之一，產能以供應中央優先，另再增加產能，因此雲林10萬劑將分4週提供，第一批3萬劑，接續為2.5萬、2.5萬及2萬劑，希望能協助雲林縣府防疫，降低疫情擴大。

張麗善說，快篩劑目前一劑難求，汗流浹背排隊還不一定買得到，且價格不低，增加許多民眾壓力及負擔，尤其是低收、中低收入戶給錢也買不到，很感謝王文淵總裁，她致電求援時，二話不說捐贈10萬劑。

張麗善指出，10萬劑快篩劑將優先提供2大類人員，第一類人員是低收入戶及中低收入戶；第二類人員是第一線防疫工作人員與特殊行業，包括各鄉鎮市清潔隊、警消人員、縣內老人機構、身障機構、兒少機構、食堂據點志工服務人員、防疫計程車與殯葬業者等。

台塑企業捐贈雲林縣10萬劑快篩試劑，優先提供給低收、中低收入戶及第一線防疫人員使用。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法