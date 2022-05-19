開放1個多月因雨全線多處災害 能高越嶺道西段又封了

因應首波梅雨鋒面，能高越嶺道西段及天池山莊原訂13日至17日暫停開放，但連日大雨重創步道，多處路段災害嚴重，持續封閉。（圖由天池山莊提供）

2022/05/19 12:34

〔記者佟振國／南投報導〕熱門登山路線能高越嶺道西段及天池山莊，今年4月7日才完成災害修復重新開放，但首波梅雨鋒面影響，原訂13日至17日暫停開放，但山區連日大雨導致步道全線多處坍方落石、路基毀損，天池山莊管理人員會勘回報難以通行，林務局南投林管處決持續暫停開放，待完成整修後擇日重啟。

今年首波梅雨鋒面13日起影響全台天氣，為顧及登山民眾安全，能高越嶺道西段及天池山莊從13日至17日預計5天暫停開放，但連日的降雨，也令本就脆弱的步道邊坡難以承受，多處路段傳出災情，林務局南投林管處公告目前步道、山莊仍暫停開放。

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經天池山莊人員實地踏勘能高越嶺道西段路段，0.3K至0.5K落石毀損路基無法通行，至於從雲天宮高繞接回步道3K處，但沿途芒草、箭竹及咬人貓遍布，加上坡度大與天雨濕滑，耗時也危險。

至於6K、6.8K、8.8K、10K也有邊坡路基掏空、碎石倒木滑落，不論人員高低繞或是橫越的風險高，就算天氣穩定的情形下也不易行走，因此在步道完成修復前，奇萊連峰或能高安東軍的撤離路線安排必須避開能高越嶺道西段，步道開放時間會另行通知。

步道封閉也影響近期山友的登山行程，有人好不容易排假及抽中天池山莊的床位，但計畫趕不上變化，只能被迫放棄。

梅雨鋒面連日降雨，導致能高越嶺道西段步道大段路基流失。（圖由天池山莊提供）

能高越嶺道西段多處邊坡崩塌，路基毀損，評估人員橫越的風險高。（圖由天池山莊提供）

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